Cristiano Ronaldo slipper tiltale etter voldtektsbeskyldninger

Politiet har konkludert etter anklager om voldtekt mot Cristiano Ronaldo.

Det er amerikanske TMZ som melder at Cristiano Ronaldo ikke vil bli tiltalt for voldtekt, for en påstått hendelse tilbake i 2009.

Avisen siterer Clark County District Attorney’s Office sin uttalelse.

- Anklagene om seksuell mishandling mot Cristiano Ronaldo kan ikke bevises utover enhver rimelig tvil.

Ifølge Kathryn Mayorga skal fotballstjernen ha voldtatt henne på et hotell i Las Vegas i 2009 etter at de to møttes på Rains nattklubb. Portugiseren skal videre ha invitert henne opp til hans hotellrom hvor den påståtte hendelsen fant sted.

Mottok penger

Mayorga skal ha saksøkt Ronaldo og senere ha mottatt 375 000 dollar i bytte mot at hun skulle tie stille om hendelsen. I senere tid har hun tatt til orde for at politiet skal etterforske Ronaldo.

I rettsdokumenter skal Mayorga ha beskrevet hvordan det hele foregikk.

- Ronaldo kom inn på badet, eksponerte sin erigerte penis og ba henne utføre oral sex, skal Mayorga ha sagt ifølge dokumentene som TMZ refererer til.

Mayorga skal deretter ha nektet, men Ronaldo skal ha blitt voldelig og dratt henne etter håret inn på soverommet, hvor han skal ha forsøkt å gjennomføre samleie.

Ronaldo har hele tiden nektet for anklagene.

- Voldtekt er en avskyelig forbrytelse som går imot alt jeg er og tror på, har Ronaldo uttalt ifølge TMZ.