Cristiano Ronaldos søster fyrer løs mot Liverpools Virgil van Dijk

Liverpool-stopperen slo av en liten spøk på rød løper. Den falt ikke i god jord hos alle og nå får nederlenderen så hatten passer. Instragram-innlegget som tar Ronaldo i forsvar får imidlertid noen til å stusse.

Mandag kveld stakk Lionel Messi av med prestisjeprisen Ballon d'Or. Liverpool-stopper Virgil van Dijk ble nummer to, Cristiano Ronaldo nummer tre.

Portugiseren, som har vunnet prisen som verdens beste fotballspiller ved en rekke anledninger tidligere, var ikke på plass under den storslåtte gallaen.

LES OGSÅ: Ronaldo avkrefter «nyheten» om giftermål

Liverpools van Dijk fikk spørsmål om nettopp Ronaldos fravær på rød løper. Van Dijk ble spurt om hvorvidt Ronaldos fravær hadde noen betydning.

- Er Ronaldo egentlig en konkurrent? spurte van Dijk tilbake på spøkefullt vis.

Kraftig reaksjon



Selv om nederlenderen åpenbart mente det som en spøk, ble det ikke oppfattet slik fra alle hold. Ronaldos søster, Katia Aveiro, raser nemlig mot Liverpool-spilleren.

SPØKEFUGL: Liverpools Virgil van Dijk kom med en liten Ronaldo-spøk. DEn falt ikke i god jord hos alle. Foto: Francois Mori (AP / NTB scanpix)

Aveiro er selv et kjent navn hjemme i Portugal, der hun blant annet er TV-programleder og sanger. Hun mener van Dijk burde holdt munn.

- Dette må du forstå, kjære Virgil, at uansett hvor du drar, så har Cristiano allerede vært der tusenvis av ganger. Du forstår det nok ikke, kjære Virgil, at Cristiano er ligamester tre ganger i landet der du spiller din fotball. Du har fortsatt ikke vunnet en tittel der. Ronaldo har både blitt kåret til beste spiller og blitt toppscorer der. Han var til og med yngre enn deg da han klarte det, skriver søsteren på sin Instagram-konto.

LES OGSÅ: - Cristiano Ronaldo til oppvaskmøte med Juventus

Det er svenske Aftonbladet som har oversatt Aveiros innlegg.

Søsteren påpeker videre i innlegget at broren senere har reist videre og vunnet titler med andre klubber i La Liga (Real Madrid) og Serie A (Juventus). Hun gjør også et poeng av at Ronaldo og Real Madrid slo Liverpool i Champions League-finalen i 2018.

Videre påpeker hun at Portugal slo Nederland i finalen av Nations League.

- Kjære Virgil, under en av sine minst framgangsrike sesonger i karrieren, har Cristiano vunnet flere titler enn det du har gjort. Fantastisk, eller hva?

- Nå Virgil, nå må du virkelig vinne titler som betyr noe, og så kan vi snakke. Når du har vunnet en håndfull av dem. De som betyr noe, da kan du sitte ved samme bord som Cristiano, skriver søsteren til Juventus-stjernen videre i sitt innlegg.

Stusser over innleggene



Dette er ikke første gang at Aveiro kommer med en slik type følelsesmessig forsvar av broren. Hun har tidligere kjempet mange kamper for Ronaldo i offentligheten, både i forbindelse med kritikk, voldtektsanklager og hendelser på fotballbanen.

Innleggene har imidlertid begynt å få folk til å stusse. The Athletic-journalisten Michael Caley spør seg nå om det er Ronaldo selv som står bak innleggene.

- Måten postene til Ronaldos søster skifter mellom tredjeperson og førsteperson i det rasende forsvaret av Cristiano på en rekke områder, er selvsagt helt normalt og slik alle snakker om søsknene sine. Det er på ingen måte mistenkelig, skriver han ironisk på Twitter om Katia Aveiros siste innlegg.

I en senere post melder Caley at han er sikker på at det er Ronaldo selv som står bak og har skrevet flere av innleggene på søsterens Instagram-konto.

Det har tidligere også blitt spekulert i om det er Ronaldos PR-team som står bak.

Tittel-grossist



Selv om van Dijks uskyldige Ronaldo-spøk kanskje ikke traff helt som den skulle, har Aveiro i hvert fall et poeng når det kommer til antall titler.

Van Dijk vant Champions League med Liverpool i 2019. Han har også to ligatitler og en cuptittel med Celtic i Skottland, samt en Supercup-tittel med Liverpool.

Når det gjelder Ronaldo har han vunnet Champions League fem ganger, han har vunnet Premier League tre ganger, La Liga to ganger og Serie A én gang. Han har også vært med å vinne EM med Portugal og har i tillegg et drøss av cuptitler.

Av mange individuelle utmerkelser har han blant annet vunnet Ballon d'Or fem ganger. Han har også vunnet FIFAs pris for verdens beste spiller tre ganger (i perioden mellom 2009 og 2016 var Ballon d'Or og FIFAs pris den samme).