CrossFit: Også i denne idretten presterer Island over evne

Noen av CrossFits aller største profiler kommer fra Island. Mange lurer på hvorfor og flere grunner har blitt trukket fram.

Island har flere ganger imponert verden med sine idrettsprestasjoner. Her i landet er nok sagaøya mest kjent for sine prestasjoner i håndball og fotball.

Det islandske herrelandslaget sjarmerte en hel fotball-verden da de spilte seg fram til kvartfinale i EM i 2016. Og i sommer ble Island det minste landet som noensinne har vært representert i fotball-VM.

Landet med knappe 340.000 innbyggere har også hevdet seg i andre idretter. Island har spesielt gode tradisjoner for å gjøre det bra i idretter der styrke er involvert – som strongman og styrkeløft.

Da den ferske idretten CrossFit begynte å spre seg fra USA for drøyt ti år siden, var det derfor kanskje ikke så rart at noen fra Island etter hvert ville kjempe om topplasseringer.

Fakta: Dette er CrossFit

CrossFit kombinerer styrke-, utholdenhets- og smidighetstrening. Benytter seg av elementer fra blant annet olympisk vektløfting, gymnastikk og kroppsvekttrening, samt utstyr som kettlebells, manualer, ro-maskiner og hoppetau. Bevegelsene som gjøres er naturlige og trener som oftest store deler av kroppen.



Utviklet av Greg Glassman på 80- og 90-tallet.



Selskapet CrossFit, Inc. ble stiftet av Glassman og hans daværende kone i 2000. Selskapet ble i 2015 verdsatt til fire milliarder dollar.



Det finnes over 13.500 CrossFit-sentere – bokser – i totalt 144 land. Grunnlegger og eier, Greg Glassman, beregner at det finnes flere millioner CrossFit-utøvere.



CrossFit Games – CrossFit-VM - arrangeres hvert år, og er et resultat av en verdensomspennende konkurranse der over 380.000 deltok i 2017.



CrossFit Games består av 15 forskjellige øvelser over fire dager. VInnerne kan titulere seg som «verdens best trente» kvinne og mann

Norske Kristin Holte kom i 2017 på 7. plass. Regjerende mestre er amerikanske Mat Fraser og australske Tia-Clair Toomey.

At det skulle skje så fort og med en så stor bredde, har likevel vakt oppsikt. Mange klør seg i hodet over hvordan islendingen har blitt så gode.

Det er uansett ingen tvil om at når VM går av stabelen nå i disse dager, er det store forventninger til hva islendingene kan få til.

Her du følge resultatene i årets utgave av CrossFit-VM, der norske Kristin Holte håper å overgå sin sjuendeplass fra i fjor.

Damene herjer

På herresiden er det Bjørgvin Karl Gudmundsson som er Islands beste. Han kom på tredjeplass i CrossFit Games - VM - i 2015, og er ventet å kjempe om en plass på pallen også i år.

Det er imidlertid på damesiden Island vekker mest oppsikt. Bredden av utøvere som kjemper i toppen er det få andre land som kan matche. Under EM i mai var fire av jentene på topp ti fra Island.

På toppen av pallen stod Annie Thorisdottir, mens Sara Sigmundsdottir tok tredjeplassen. Sammen med Katrin Davidsdottir, som konkurrerte i og vant en annen region, er de største Islands CrossFit-stjerner.

Annie Thorisdottir (28) har vunnet VM to ganger, det har også Katrin Davidsdottir (25) mens Sara Sigmundsdottir (25) kan skilte med to bronseplasseringer.

«The Dottirs» som de av og til kalles, er blitt kjendiser på Island og profiler i sosiale medier. På Instagram har for eksempel alle tre har rundt én million følgere. Det er nesten fem ganger så mye som den islandske fotballstjernen Gylfi Sigurdsson.

Islandske forhold

Mange har forsøkt å forklare Islands suksess i diverse idretter. En konkret grunn går ut på hvor viktig sport er i det islandske samfunnet. Det er for eksempel ikke uvanlig at islendinger driver med opptil flere idretter i oppveksten.

Islandske skoler går også langt i å oppfordre og legge opp til at ungene skal få drive med idrettene de ønsker, blant annet hjulpet av «Skólahreysti» - en idrettskonkurranse mellom skoler.

Det er imidlertid to andre grunner som oftest blir nevnt: Klimaet og gener.

Islands tøffe og kalde klima har noen naturlige konsekvenser. Det gjør at drikkevannet er meget rent og at kostholdet i stor grad består av lokale fiskeprodukter, grønnsaker og meieriprodukter. I tillegg er Island blant landene i verden med minst forurensing.

Kaldt vær, mørke perioder, vulkanutbrudd og tøft terreng er noe det har blitt levd med siden vikingene inntok øya. Noen har derfor spekulert i at gode fysiske og mentale gener er noe som har blitt nedarvet gjennom flere hundre år, og derfor fører til gode idrettsutøvere nå.

CrossFit-stjernen Sara Sigmundsdottir har tidligere trukket fram forholdene på Island som en faktor

- Man må være godt trent for å overleve, har Sigmundsdottir spøkefullt uttalt.

Mental styrke

Norges CrossFit-håp, Kristin Holte, har konkurrert mot de islandske stjerne flere ganger. Hun har også en teori om Islands suksess.

- Det er mørkt store deler av året, og ikke så mye annet å finne på enn innendørsidretter. De har god grunnstyrke. Det kan godt være gener også, men jeg tror det har mye med det mentale å gjøre, sier Holte til Nettavisen.

Andre har også trukket fram islendingenes mentale innstilling.

At det tøffe klimaet har ført til en innstiling og tankesett om at man skal jobbe seg gjennom harde tide tider og ikke gi opp, mener blant annet John Singleton, et kjent CrossFit-navn som blant annet har trent Sara Sigmundsdottir og Bjørgvin Karl Gudmundsson.

- CrossFit er helt klart en sport der det å lide er en komponent. Du er nødt til å ha lyst til å gjøre det bra og presse deg gjennom barrierer. Man må bygge opp en mental styrke, sier Singleton.

- Du er nødt til å være mental robust nok til å komme deg ut å trene når det er vått, mørkt og det er mye vind hver dag. Ikke bli i senga, men i stedet bruke stressfaktorene i klimaet til å gjøre deg bedre. CrossFit er en vanskelig sport å gjøre det bra i, og islendingene har en indre drivkraft som holder dem gående, legger han til.

- Tror vi kan få til alt

De islandske stjernene har selv snakket om viktigheten av mental styrke. Men en av de islandske stjernene, Katrin Davidsdottir, trekker også frem en annen faktor: Likestilling.

- Jeg tror det handler om de gode forbildene. På Island har vi veldig sterke kvinnelige rollemodeller, har Davidsdottir uttalt.

Islands stolte historie innen likestilling stammer helt fra vikingtiden da historier skal ha det til at kvinner hjalp til på slagmarken. I 1980 ble Island det første landet i verden der en kvinne ble demokratisk valgt til statsoverhode og landet topper stadig lister over de mest likestilte landene i verden.

- Vi tror at vi kan få til alt. Når det gjelder ting som å vinne CrossFit Games eller bli verdensmester i noe annet, kan det virke så langt unna. Men den islandske seieren i 2011 inspirerte alle, sier Davidsdottir.

Seieren hun referer til, er da Annie Thorisdottir gikk helt til topps i CrossFit-VM. Det skapte stor interesse for idretten i Island, og kan også ha noe av æren for landets CrossFit-suksess.



Islands lille størrelse og befolkning, kan ha en motiverende effekt, mener mange. Det kan blant annet bidra til en innstilling om at man skal vise at man kan få til store ting, selv om man er fra et lite sted.

Flere mener også at det fører til et kollektivt samhold som rett og slett ikke finnes i større land og at det at «alle kjenner alle» kun er positivt når det gjelder sport. Hvis man ser naboen vinne VM, vil det føre til en tro på at man selv kan oppnå noe stort.

Disse teoriene ser Katrin Davidsdottir seg enig i.

- Vi trener på de samme stedene, så alle ser at det er mulig, Vi er rundt 300.000 mennesker, men når det blir alvor så tror vi at vi er de største i verden.

Annie Thorisdottirs VM-seier i 2011, var et vendepunkt for CrossFit i Island. Hun skal ha mye av æren for at idrettens popularitet har at i skutt i været siden den gang, noe som altså har ført til bredde i toppen få andre land kan matche.

Islands CrossFit-suksess kan antakelig tilskrives flere faktorer. Deres ledestjerne - «Iceland Annie» - har imidlertid enkelt oppsummert den viktigste grunnen til egen suksess:

- Når andre blir slitne, finner jeg energien til å fortsette.

Etter 4 av 15 øvelser i CrossFit-VM ligger Annie Thorisdottir på 3. plass, Katrin Davidsdottir på 6. plass og Sara Sigmundsdottir på 10. plass. Norske Kristin Holte ligger på 8. plass. På herresiden ligger Bjørgvin Karl Gudmundsson på 8. plass. Konkurransen fortsetter fredag og avsluttes natt til mandag. Alle øvelsene vises direkte på Facebook. Nettavisen vil gi en oppdatering om sluttresultatet.

Se Annie Thorisdottir, Sara Sigmundsdottir og Katrin Davidsdottir snakke om Islands CrossFit-suksess i denne videoen:

Kilder: The Guardian, NBC News, BoxRox, Gameplan-a by Adidas, Redbull.com

