Crystal Palace knuste Leeds, men ekspertene raser over VAR-avgjørelse

Crystal Palace slo til med storseier over Leeds, men det var en ny VAR-avgjørelse som fikk oppmerksomheten.

CRYSTAL PALACE - LEEDS 4-1:

Crystal Palace leverte en imponerende prestasjon lørdag ettermiddag. London-laget slo Leeds hele 4-1, etter mål av Dann, Eze, Ayew og selvmål av Helder Costa. Bamford scoret Leeds sitt mål.

Men nok en gang var det en VAR-situasjon som fikk oppmerksomheten. Etter 17 minutter så det ut som at Bamford timet et løp inn i boksen helt perfekt og satte ballen i mål, men målet ble annullert for offside etter at VAR tok en kikk på scoringen.

Annulleringen fikk voldsomme reaksjoner. På reprisene kunne det nemlig se ut som at Bamford var onside og at det var armen hans som som var i offside. Dette fikk flere til å reagere.

- Bamford en halvmeter onside = offside. Tragikomisk, skriver Brede Hangeland på Twitter.

Hangeland fikk støtte av sin tidligere lagkamerat Erik Nevland.

Gary Lineker var også oppgitt over situasjonen.

- Det er enda en idiotisk VAR-offiside avgjørelse som annullerer Bamfords mål. Jeg avskyr faktisk måten det blir implementert på, skriver han.

Ny regel

I TV 2 sitt Premier League-studio i pausen prøvde Erik Thorstvedt å forklare hvorfor Bamford ble avblåst for offside. Den tidligere keeperen sier at reglene er endret og at den øverste delen av armen nå kan være i offside etter en endring av hands-reglene.

Simen Stamsø Møller satte likevel spørsmåltegns til om det er mulig å stole på teknologien VAR bruker.

- Det er helt umulig å vite hvor man skal sette den streken, uttalte TV 2 sin ekspert.

Frisparkperle

Crystal Palace tok ledelsen på hjemmebane etter tolv minutter. Scott Dann raget høyest i luftrommet på en corner og stanget ballen i mål, via tverrliggeren.

Bamford trodde noen minutter senere at han hadde utlignet, men målet ble annullert for offside av VAR.

FRISPARKMÅL: Eze scoret på et flott frispark i første omgang. Foto: Matthew Childs (AFP)

Etter halvspilt første omgang økte Crystal Palace ledelsen. Eze bøyde et frispark over muren, hardt og presist i mål til 2-0. Leeds-keeper Meslier var sjanseløs på unguttens frispark.

Uheldig Costa

Fem minutter senere svarte Leeds, og nok en gang var det Bamford som fikk ballen i mål. Spissen plukket opp en stuss fra Klich, tok med seg ballen på brystet og banket den i lengste med venstrefoten.

Like før pause satte Crystal Palace inn 3-1. Van Aanholt stormet ned langs venstresiden og slo inn i feltet. Helder Costa kastet seg ned for å blokkere innlegget, men portugiseren var maks uheldig og ballen sneik seg inn i eget nett.

Mot slutten an andre omgang punkterte Jordan Ayew kampen. Zaha dro seg innover i banen og spilte til Ayew, som satte ballen i mål til 4-1, via keeper og stolpen.

Crystal Palace klatret dermed opp til 6. plass på tabellen, mens Leeds befinner seg på 14. plass på Premier League-tabellen.