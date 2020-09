Crystal Palace med ekstremt taktikkgrep da Zaha ble matchvinner: - Har aldri sett noe slik

TV 2-profilene trodde knapt det de så da de gikk gjennom statistikken i pausen.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON 1-0:

Mange har spådd at Crystal Palace kan få det vanskelig i Premier League denne sesongen, men lørdag åpnet Roy Hodgsons menn med tre poeng.

LES: Nettavisens tabelltips for 2020/2021-sesongen

Det skjedde i møtet med Southampton på Selhurst Park. Wilfried Zaha scoret kampens eneste mål og sørget for tre poeng til londonklubben.

TV 2-profiler måpte: - Sykt!

Det var det spesielt det taktiske opplegget til manager Roy Hodgson og Crystal Palace som fikk gutta i TV 2-studio til å sperre opp øynene i pausen.

LES OGSÅ: AFP: - Conor McGregor arrestert for blotting

Tallene viste nemlig at londonklubben nærmest konsekvent holdt ballen unna den midtre delen av banen og nesten alle angrep startet ute på kantene.

Kun 5,5 prosent av Palaces angrep startet inne sentralt, viste grafikken til TV 2. 59.6 prosent startet ute på venstresiden og 34,9 startet ute på høyresiden.

Southampton under Ralph Hassenhüttl har tidligere vært meget vriene å møte, både på grunn av et intenst press og en enorm vilje til å gjenvinne ballen ved balltap, men Hodgsons grep om å holde ballen unna midtbanen, så ut til å virke meget bra.

- Det er helt sykt, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland i pausen.

- Jeg tror Hodgson nesten har lagt ned forbud om at pasninger skal gå gjennom midten. Alt går bredt ut og der er det bare to Southampton-spillere, en back på høyre og en på venstre, sa den tidligere midtstopperen videre.

REAGERTE: TV 2-ekspert Brede Hangeland. Foto: Tv 2 Øyvind Ganesh Eknes (TV 2)

Hangeland har selv spilt under Hodgson og kjenner ringrevens metoder godt.

Ekspert-kollega Erik Thorstvedt lot seg også forundre over statistikken.

- Jeg har aldri sett noe slikt, tror jeg, stemte han i.

LES OGSÅ: Arsenal med drømmestart på årets PL-sesong

- Kun 5,5 prosent av angrepene til Palace går gjennom midten, det er jo helt ekstreme tall, sa Thorstvedt om Crystal Palace-grepet.

Zaha-scoring

Det var spilt rundt 13 minutter da vertene tok ledelsen på Selhurst Park.

Andros Townsend fikk ballen ute på høyrekanten. Han fikk både tid og rom til å sikte inn mot Wilfried Zaha i andre enden av banen. Han hadde posisjonert seg ved bakre stolpe og fikk en enkel jobb med å bredside ballen i mål på volley.

1-0 sto seg til pause i en omgang der Southampton skapte svært lite.

LES OGSÅ: Sjokkert over Rosenborgs signering: - Det er noe av det sykeste jeg har opplevd

I andre omgang så det ut til at vondt skulle bli verre for bortelaget. Kyle Walker-Peters, som fram til da ikke hadde hatt noen god dag på jobb som høyreback for gjestene, fikk rødt kort for en takling på Palaces Tyrick Mitchell.

To VAR-avgjørelser

TV-reprisen viste imidlertid at dommer Jonathan Moss muligens hadde vært en smule streng i sin bedømmelse av situasjonen og VAR tok en nærmere kikke på det hele.

Det endte med at Moss selv løp ut mot sidelinjen for å se episoden i reprise og bestemte seg for å gjøre om det røde kortet til et gult kort.

Walker-Peters og Southampton slapp dermed med skrekken. Hadde vertene blitt redusert til ti mann her, hadde det sett meget mørkt ut.

LES OGSÅ: Haalands draktbytte med Leeds-stjernen vekker oppsikt

Lik etter dette var Southampton nær en redusering når Che Adams kom til avslutning etter et frispark, men Palace-keeper Vicente Guaita reddet mesterlig.

Ti minutter før slutt trodde Zaha at han hadde lagt på til 2-0 for hjemmelaget da han ble spilt alene igjennom og avsluttet i mål bak Alex McCarthy, men igjen grep VAR inn og landet på at Zaha var i en marginal offside da han ble spilt gjennom.

Helt på tamnpen var Zaha igjennom igjen, men denne gangen skjøt han utenfor. Like etter hadde også Southampton en gedigen sjanse ved Danny Ings. Igjen leverte Guaita en klasseredning for hjemmelaget.