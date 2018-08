Cuptap for Dæhli og St. Pauli

Mats Møller Dæhli og hans St. Pauli måtte takke for seg i den tyske cupen allerede i 1. runde. Wehen Wiesbaden vant 3-2 etter ekstraomganger.

Dæhli spilte fra start for gjestene fra Hamburg, men han ble byttet ut på stillingen 1-1 halvveis i første ekstraomgang. Noen minutter senere avgjorde hjemmelaget kampen med to raske mål av Manbuel Schäffer (straffe) og Niklas Schmidt.

Christopher Avevor skapte ny spenning med en redusering, men St. Pauli greide aldri å utligne. Dermed kunne hjemmelaget juble for avansement.

Sören Reddemann ga hjemmelaget 1-0-ledelse til pause, men Richard Neudecker utlignet for St. Pauli tidlig i annen omgang. Flere scoriner ble det ikke før i ekstraomgangene.

Hjemmeseiren var sesongens første lille cupbombe. Wehen Wiesbaden spiller på nivå tre i tysk fotball, mens St. Pauli har innledet serien med to strake seirer og er alene på tabelltopp i 2. Bundesliga.

Det ble borteseier i de to andre cupkampene spilt fredag. Et straffespark fra Nabil Bentaleb og et selvmål av Adam Jabiri ga Schalke en svært oppskriftsmessig 2-0-seier over Schweinfurt, mens et tidlig straffespark fra Tobias Kempe ga Darmstadt 1-0 over Magdeburg.

(©NTB)

