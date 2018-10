Curling: Jevnt om gruppeseieren etter norsk tap

Norge tapte onsdag for første gang i curling-VM for blandet lag, men har fortsatt muligheten til å gå rett til kvartfinale som gruppevinner.

Natt til torsdag norsk tid ble det nederlag med 6-8 mot New Zealand i en kamp der Norge ledet både 5-3 og 6-5.

Før New Zealand-kampen hadde det norske laget, bestående av Eirin Mesloe, Martin Sesaker, Ingvild Skaga (skip) og Wilhelm Næss, vunnet de fem første oppgjørene i VM.

Etter seks spilte kamper er Norge likt med Canada i gruppe D med fem seirer og ett tap. Slovakia har vunnet fire av fem kamper.

Det betyr at Norge er sikret minst omspill om kvartfinaleplass før gruppespillet avsluttes mot Ungarn torsdag kveld. Canada og Slovakia skal møtes i neste runde, hvilket betyr at Norge trolig vil møte ett av de lagene i et eventuelt omspill.

Det norske laget ble nummer fire i fjorårets VM.

