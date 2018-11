Curlingkvinnene til EM-sluttspill i B-divisjonen

Det norske kvinnelaget fortsatte seiersmarsjen i B-divisjonen i curling-EM onsdag. Ungarn ble slått overlegent 10-3.

Skip Kristin Skasliens lag har vunnet seks av sju kamper og er sammen med Tyrkia allerede klar for sluttspill.

Mot Ungarn skaffet Norge seg et ordentlig overtak med 4-1-ledelse etter tre poeng i tredje omgang. Etter at Ungarn hadde redusert til 3-7 i sjuende omgang, ventet nok en trepoenger fra Norge, og da var kampen over.

Tyrkia slo på sin side Litauen 11-3 og har også seks av sju mulige seirer.

Foruten Skaslien spiller Marianne Rørvik, Pia Trulsen, Jen Cunningham og Maia Ramsfjell for det norske laget, som senere onsdag møter Slovenia i åttende runde.

