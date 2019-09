Curry vil bidra på amerikansk «drømmelag» i OL

NBA-superstjernen Stephen Curry akter å stille opp for USA i Tokyo-OL neste år og hjelpe landet å gjeninnta basketballtronen.

– Det er planen, helt klart, så lenge skader og slikt ikke kommer i veien, sa Golden State Warriors-spilleren til ESPN onsdag.

– Jeg har to ganger vært med å vinne VM-gull, men OL blir en helt ny opplevelse for meg, og en jeg har lyst til å få med meg. Jeg håper det blir neste år.

USA stilte et stjernefattig lag i årets VM-sluttspill og endte helt nede på 7.-plass, landets dårligste plassering noensinne. Ingen av NBAs ypperste stjerner stilte opp.

– Vi er fortsatt best, insisterte Curry overfor ESPN, men han medga at det avhenger av at de beste stiller opp for USA.

USA har vunnet OL-turneringen for menn tre ganger på rad.

(©NTB)