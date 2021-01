Da den elleville Norge-jubelen stilnet, kom en brutal tanke snikende: - Det er den vonde sannheten

Noen av de norske spillerne så ut til å skjønne alvoret ganske fort, men kaptein Bjarte Myrhol ga en klar beskjed da han ble intervjuet etter kampen.

De norske håndballgutta gikk seirende ut av nervedramaet mot Portugal onsdag kveld, men til tross for ellevill jubel i sekundene etter kampslutt, så det ut til at realiteten raskt sank inn hos de norske gutta i den egyptiske VM-arenaen.

Det at Norge kun vant med ett mål mot portugiserne betyr nemlig at det nå er en god sjanse for at Norge ryker ut av mesterskapet, allerede etter hovedrunden.

Selv om Norge skulle slå både Algerie og Island i de to kommende kampene, så vil trolig oppgjøret mellom Frankrike og Portugal avgjøre de norske guttas skjebne.

Det forutsetter imidlertid at i tillegg til at Norge vinner sine to siste kamper, så må Frankrike vinne sin kamp mot Island først og Portugal vinne sin kamp mot Sveits. Da vil møtet mellom de to nevnte lagene i siste runde bli avgjørende for utfallet i gruppa.

Tviler på «avtalt spill»

Vinner Portugal den kampen med ett til seks mål, vil Norge ryke ut av VM på innbyrdes målforskjell. Norge er dermed helst avhengig av fransk hjelp.

Om franskmennene vinner kampen eller det blir uavgjort, så er Norge videre.

I teorien er det slik at Portugal og Frankrike kan spille på resultat for å bli kvitt Norge - en av favorittene i VM - men TV3-ekspert Joachim Boldsen tviler på at det skjer.

- Frankrike tapte for Portugal i forrige mesterskap. Det er en forferdelig ting som kostet den daværende landslagstreneren jobben. De går ikke inn med den innstillingen om at de kan tape med seks mål og likevel være videre, sier han.

Grunnen til at Norge har havnet i denne situasjonen er at Christian Berges menn tapte sin åpningskamp mot Frankrike og det spiller inn på tabellen i hovedrunden.

- Den vonde sannheten etter en deilig seier. Dette har vi ikke i egne hender, skriver TV3-kommentator Daniel Høglund på Twitter etter kampen, med henvisning til en tweet fra den danske profilen Rasmus Boysen - med en fortid i Elverum.

Da de norske spillerne fikk roet seg litt etter kampslutt, ble det også tydelig at flere av dem raskt innså hvilken situasjon de nå har havnet i.

Berge: - Gjort det vanskelig for oss selv

Christian O'Sullivan, kampens store spiller for Norge i oppgjøret mot portugiserne, så svært betenkt ut der han satt på benken etter at jubelscenene hadde stilnet.

- Vi er veldig fornøyd med kampen, men vi hadde mulighet til å nå den aller beste målsettingen. Vi leder med fire i andre omgang, men vi møter et utrolig godt portugisisk lag og de spiller veldig, veldig god håndball. Det er små marginer og det viktigste er at vi vinner kampen, sier playmakeren til TV3.

Som O'Sullivan trekker fram, så ledet Norge en periode med fire mål i onsdagens kamp og hadde den i sin hule hånd, men Portugals 7-mot-6-spill utover i andre omgang, samt solid keeperspill av veteranen Humberto Gomes, jevnet den ut.

Norges landslagssjef innrømmer at tapet mot Frankrike i den første VM-kampen kan komme til å koste hans menn dyrt til syvende og sist.

- Vi vet forutsetningene, helt klart. Vi gjorde det vanskelig for oss selv da vi tapte den mot Frankrike. Vi får ikke gjort noe med det nå, så vi får ha fokus på det vi får gjort noe med, sier landslagssjef Christian Berge til TV3 etter kampslutt.

Klar beskjed fra Myrhol

En som ikke ville høre noe om misfornøyde norske spillere var landslagskaptein Bjarte Myrhol. Han ga en klar beskjed før han stakk inn i garderoben.

- Om jeg er fornøyd eller misfornøyd? Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Nå er vi kjempefornøyd med å slå et portugisisk lag som spiller en vanskelig 7-mot-6 og har to gode keepere der bak, så det er et kjempefornøyd norsk lag som går i garderoben nå.

Den neste oppgaven for Norge i det pågående VM i Egypt er møtet med Algerie, som ga Frankrike god motstand da de to lagene møttes tidligere onsdag.

I den siste gruppekampen søndag venter Island, mens Frankrike da altså møter Portugal. Det er da det trolig vil bli avgjort om Norge går til kvartfinale.

