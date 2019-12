Da Haaland ga bort straffespark fikk Salzburg-sjefen nok og ga klar beskjed til lagkameratene

Den norske landslagspissens ønske om at alle skal få score ble til slutt for mye for hovedtrener Jesse Marsch.

SALZBURG (Nettavisen): Haaland møtte pressen i Salzburg sammen med hovedtrener Marsch mandag i forkant av gigantoppgjøret mot Liverpool.

Den norske landslagsspissen virket som vanlig avslappet og uanfektet foran presse bestående av blant andre østerrikske, engelske og norske journalister.

I tillegg til at han er Salzburgs desiderte scoringsmaskin, har 19-åringen etter hvert blitt et sikkert kort fra straffemerket. Unggutten har scoret på 26 av 26 forsøk på seniornivå, og er også Salzburgs faste straffeskytter.

Nylig uttalte Salzburg-trener Jesse Marsch at han måtte gi beskjed til nordmannen om at det er han som tar straffer for laget etter at Haaland hadde gitt bort flere straffespark til hans lagkamerater.

- Vi gikk gjennom en periode der han ga bort straffer til lagkameratene sine fordi han ønsket å spre den positive energien med de andre spillerne i laget. Jeg måtte faktisk gå inn og si til laget at «Nei, Erling tar straffene våre». Det er hvor snill den unge mannen er, har Marsch uttalt ifølge The Times.

Om Salzburg får straffe mot Liverpool tirsdag, er det Haaland som trer fram med mindre noe uforutsett oppstår.

Konfrontert av Nettavisen med at Marsh måtte gripe inn og fortelle laget at det er Haaland som er straffetakeren, og hvor mye det betyr for ham at laget lykkes, sier den norske landslagsspissen følgende.

- Det viktigste for meg er lagånden og hvordan vi jobber som lag. Vi har veldig god moral, og det har man sett i år, men det er viktig å ha god lagmoral, sier han.

Enorm interesse

Nordmannen har tidligere vært forholdsvis skjermet for pressen og sluppet å delta på de offisielle pressekonferansene, men tirsdagens seanse var en gyllen mulighet for Salzburg til å vise fram sin aller største juvel.

19-åringen ankom pressekonferansen, som var rigget til i et stort provisorisk VIP-telt utenfor arenaen, i godt humør. Christian Kircher, presseansvarlig i klubben, opplyser til Nettavisen at interessen for kampen mot Liverpool er så enorm at de måtte flytte pressekonferansen ut av klubblokalene for å få plass til den internasjonale pressen.

Salzburg skal ha avslått intervjuforespørsler fra hele verden på Haaland, men tirsdag fikk altså pressen en mulighet til å høre hans betraktninger etter en eventyrlig start Champions League.

Dermed handlet naturlig nok mye om Haaland på presseseansen. Da Marsch fikk spørsmål om hvordan han tror nordmannen reagerer på alle overgangsryktene, trakk han igjen fram den tidligere Molde-spillerens ønske om å ville lykkes sammen med lagkameratene.

- Dette er ikke noe nytt, og det har vært mye snakk. På et tidspunkt på en pressekonferanse spøkte vi med at det var et nytt lag hver dag som var interessert, sier han før han fortsetter.

- Det er naturlig, for Erling har hatt en så god sesong. Selv når han snakker her i dag er han ydmyk og rolig, og det er enkelt å se at han er lett like og at han bryr seg om de rette tingene. Dere ser ham ikke med laget som jeg gjør, men noe av det som gjør han så spesiell er hva han sier. Han bryr seg så mye om laget og at laget skal lykkes. Alle kan skjønne at Erling ikke har suksess uten at hele gruppen vet hvordan man skal spille sammen, og det har vært en stor fordel for oss.

Haaland fikk også raskt spørsmål om den enorme interessen fra blant andre engelske klubber.

- Jeg fokuserer bare på min jobb som er å spille fotball, og kose meg med det jeg gjør med tilstedeværelse. Jeg nyter øyeblikket akkurat nå, og mitt fokus er på Salzburg.

TRENER: Jesse Marsh, hovedtrener i Salzburg, skryter stort av Haaland før kampen mot Liverpool. Foto: Barbara Gindl (AFP)

Rapporteres om utkjøpsklausul

Den amerikanske treneren forteller også at klubben har staket ut en strategi sammen med Erling selv og hans far Alfie når det kommer til hvordan de skal håndtere den enorme etterspørselen.

- Jeg synes han har håndtert all snakket om hva kan skje det utrolig bra. Vi har også kommunisert med Erling og hans far for å forsikre oss om at vi fokuserer på alle tingene som gjelder for øyeblikket.

Ryktene rundt Haaland har svirret i flere måneder, og nærmest hver uke dukker det opp nye rapporter som sier at Haaland har en utkjøpsklausul i Salzburg-kontrakten.

Så sent som denne uken meldte den tyske storavisen Bild at 19-åringen kan kjøpes fri for så lite som 20 millioner euro, og at Borussia Dortmund leder an i racet om sikre seg signaturen hans.

En god prestasjon mot Liverpool tirsdag vil føre til ytterligere spekulasjoner, men Haaland bedyrer at han bare nyter øyeblikket.

Det ga han klart uttrykk for da han ble spurt om hvordan han føler seg, kun timer før en kamp som vil være en av hans største i karrieren så langt.

- Det er herlig, for å være ærlig. Det er en drøm, og jeg lever drømmen. Det er kamper som dette du drømmer om å spille, så jeg nyter det.

Kampen mot Liverpool har avspark klokken 18.55 tirsdag.