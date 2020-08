Da Herrem fikk ektemannen som trener ga hun tydelig beskjed til lagvenninnene

Det er flere grunner til at Camilla Herrem (33) kjenner på spenningen like før seriestart.

Førstkommende lørdag er det klart for sesongens første kamp for Herrem og Sola når de skal møte storfavoritt Vipers.

Den norske landslagsveteranen er spent på hvor laget står, men det er også en annen grunn til at hun kjenner litt på nervene.

Tidligere i år ble det nemlig klart at Herrem får ektemann Steffen Stegavik som trener.

Herrem forteller at hun både håper og tror at paret skal takle situasjonen på en profesjonell måte.

- Det har i hvert fall fungert veldig bra til nå, sier Herrem til Nettavisen.

Tok en prat med lagvenninnene

Paret har fått testet ut den nye hverdagen i sesongoppkjøringen og Herrem forklarer at hun tenker langt mindre på det enn hun hadde trodd på forhånd.

Det har riktignok blitt litt for mye håndballfokus også i heimen, men da har Herrem tatt grep.

- Da kobler jeg bare ut og ser på noen serier, humrer hun.

Men selv om paret virker trygge seg imellom, så har hun vært noe mer usikker på hva lagvenninnene vil synes. Derfor var hun tidlig ute med å gi lagvenninnene klar beskjed om hun skiller på rollen som ektefelle og spiller.

- Jeg har sagt til jentene at jeg er en spiller og at jeg er på laget deres. Det er ikke sånn at ting som blir sagt i garderoben blir sagt videre. Det har jeg vært ganske klar på, at her er det jeg som håndballspiller, mens jeg er gift med Steffen utenom, forteller Herrem.

KLAR FOR SERIESTART: Camilla Herrem skal snart i aksjon for Sola. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Foreløpig opplever hun en positiv respons fra lagvenninnene.

- De har ikke sagt noe om at de har tenkt noe som følge av meg og Steffen. De har bare vært ganske positive til treningene han har hatt. Akkurat nå så har det vært veldig bra. Det er kjekt, forklarer 33-åringen.

Har en tydelig plan

Nå ser hun frem til å finne ut hva Sola kan få til i Rema 1000-ligaen denne sesongen.

- Jeg er optimist. Jeg tror laget vi har nå i hvert fall er godt nok til en sluttspillplass, men da nytter det ikke å ha den jojo-sesongen som vi hadde i fjor. Da var det litt kaos før jul. Vi må være mye mer stabile, sier Herrem.

Hun forklarer at synes det var vanskelig å finne ut av hva som var galt i sesongen der laget til slutt endte på en skuffende 10. plass.

- Når man taper kamp etter kamp, så er det tøft å komme seg ut av den nedgangen. Forskjellen i år er at Steffen er veldig tydelig på at vi skal ha en plan knyttet til alt vi gjør når det kommer til angreps- og forsvarsspillet. Vi skal ha alternativer hvis den første planene ikke fungerer. Det er litt flere muligheter i spillet vårt og det trenger vi. I fjor følte jeg at det var litt mer tilfeldig – det var ikke så mye plan over ting, forklarer Herrem.

Så gjenstår det å se om Stegaviks planer vil fungere umiddelbart. Sola får nemlig ingen enkel start på sesongen når de får besøk av forhåndsfavoritt Vipers i første kamp.

