Da Johaug og lagvenninene kom til skistadion ble de møtt av en dyster gjeng før vinnerløpet: - Ikke tipp topp stemning

De norske kvinnene reddet Norges ære etter at herrene skuffet på den tredje etappen av Tour de Ski.

TOBLACH (Nettavisen): Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg sikret dobbelt norsk på 10 kilometeren i Toblach tirsdag ettermiddag. Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fire og fem.

En sterk dag av de norske kvinnene.

Det samme kan ikke sies om prestasjonen til de norske herrene. Der ble nemlig Hans Christer Holund beste nordmann med en 5. plass. Sammenlagthåpet Johannes Høsflot Klæbo var å finne helt nede på en 17. plass.

Les også: Trøbbel i den norske Tour de Ski-leiren: - Han ble isolert i natt

Forteller om dyster stemning

Etter løpet forteller flere av de norske kvinnelige utøverne om en svært dyster stemning som møtte dem da de kom til smøretraileren på skistadion i Toblach like etter herreløpet var over.

- Det var kanskje ikke tipp topp stemning. Det var bra at vi kunne slå tilbake igjen, sier Johaug.

Hun forklarer at hun ikke brukte noe spesielt med energi på herrenes skuffelse.

- Jeg skjønner at guttene ikke er fornøyd med plasseringene de fikk og at de skulle ønske at de kjempet litt høyere opp, men jeg var fokusert på den jobben jeg selv skulle gjøre, sier Johaug til Nettavisen.

Les også: Hissig stemning i Tour de Ski - vil ha svenske straffet

Også Astrid Uhrenholdt Jacobsen bet seg merke i de skuffede landslagskollegene på herrelaget.

Heming-jenta forteller at stemningen var så alvorstynget at hun bare måtte flire av det hele.

- Jeg begynte å le og lurte på om kongen hadde dødd, forteller Jacobsen.

- Det var ikke sånn at folk var sure eller sinte, men det var sånn klein og kjip stemning, forklarer Heming-jenta.

Les også: Falla kritisk. Avbryter Tour de Ski: - Det er tullete

5. PLASS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen med et godt løp i Toblach. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Spekulerte i dårlige ski

De norske herrene hadde problemer med å forklare kollapsen på tirsdagens 15 kilometer. Det har blitt spekulert i dårlige ski, men ingen i den norske leiren vil bekrefte dette.

Jacobsen forteller at tanken om dårlige ski også slo henne.

- Det er veldig naturlig å stille seg det spørsmålet da det var såpass mange som presterte litt under det de pleier, sier Jacobsen til Nettavisen.

Hun fikk imidlertid ikke inntrykket av at det var hovedårsaken til de skuffende resultatene.

- Det var ingen som har sagt at de hadde opplagt hatt dårlige ski, så jeg gikk til start og tenkte at jeg kom til å ha gode ski. Det kan være andre ting som slår ut, forteller Jacobsen.

Les også: Klæbo om spesielt fargevalg: - Alltid likt å gå min egen vei

Selv hadde de norske kvinnene ingenting å klage på og de gledet seg stort over en sterk prestasjon på nyttårsaften.

Johaug er blant annet strålende fornøyd med en ny seier. Hun måtte riktignok kjempe hardt for seieren og var i mål kun 0,7 sekunder foran Flugstad Østberg.

- Det var veldig bra. Det var nervepirrende på slutten, men jeg er veldig fornøyd med å kunne dra i land den seieren her. Jeg pleier ikke å gå så fort i det lette terrenget. Det beviser at jeg har tatt et steg.

Tour de Ski fortsetter med den 4. etappen allerede 1. nyttårsdag. Da skal det konkurreres i 10 kilometer jaktstart for kvinnene.