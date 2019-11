Da Mourinho fikk Tottenham-jobben, tikket det inn meldinger fra United-folk

José Mourinho møtte pressen for første gang som Tottenham-sjef. Han snakket om taktikk, spillerkjøp, ydmykhet, tiden borte fra fotballen og Mauricio Pochettino.

Onsdag morgen ble det klart at José Mourinho overtar som manager i Tottenham etter at Mauricio Pochettino fikk sparken fra jobben tirsdag kveld denne uken.

Torsdag ettermiddag stilte Mourinho på sin første pressekonferanse som Spurs-sjef. Presserommet var spekket av journalister, opplyste Sky Sports.

Mourinho la ikke skjul på at han var storfornøyd med den nye jobben.

- Ikke de samme feilene



Portugiseren fikk tidvis mye kritikk under tiden i Manchester United, der han virket umotivert og gretten mot slutten. Nå går han på med ny motivasjon.

- Jeg kommer ikke til å gjøre de samme feilene igjen. Jeg kommer til å gjøre nye feil. Jeg kommer ikke til å si at jeg er i stand til å gjøre en bedre jobb nå. Jeg har alltid vært i stand til å gjøre en god jobb, sier Mourinho på pressekonferansen.

- Jeg er avslappet, motivert og klar. Jeg tror spillerne har merket det disse dagene. Jeg er klar og klar for å støtte spillerne. Det er alltid noen slike perioder i livet, da alt ikke handler om deg selv. Nå handler det om spillerne og laget, sier Mourinho.

- Trenger ikke nye spillere



Mourinho har allerede rukket å bli koblet med flere spillere, men er selv klar på at han kan jobbe med stallen Tottenham har per i dag.

- Den beste gaven, er det spillerne som allerede er her. Jeg trenger ikke nye spillere. Jeg må bare bli bedre kjent med de jeg har her, sier han.

- Jeg kjenner dem jo godt, men du kjenner aldri noen godt nok før du har møtt dem.

56-åringen ble spurt om hva han har sagt til spillerne.

- Jeg sa til dem at jeg kom hit på grunn av dem. Jeg har forsøkt å kjøpe noen av dem da jeg var i andre klubber. Noen av dem har jeg ikke en gang forsøkt å kjøpe, fordi jeg visste vor vanskelig det ville bli, sier han på pressekonferansen.

Mourinho ble også konfrontert med tidligere uttaleser fra 2015 om at han aldri kunne tenke seg å bli manager i Tottenham fordi han var så glad i Chelsea.

United-meldinger tikket inn



Den vred han seg elegant unna.

- Ja, det var før jeg fikk sparken der ... sier Mourinho til latter fra salen.

56-åringen kunne også avsløre at han har mottatt stor støtte fra både spilere og andre folk i sin tidligere klubb, Manchester United, etter at han ble bekreftet som ny sjef i Tottenham.

- I går mottok jeg rundt 50 meldinger fra folk i United, alle mulige folk i og rundt klubben, spillere, staben og i styret. Etter medaljer og trofeer, er dette det viktigste. Det handler om den respekten og kjærligheten folk har for deg, sier han.

Dette svaret kom i forbindelse med at portugiseren ble spurt om han har hatt noe kontakt med Real Madrid i perioden der han ikke har hatt jobb.

- Hvis du vil ringe vennene mine i Real Madrid, så har jeg mange venner der. Blant andre klubbpresidenten. Han elsker meg og jeg elsker ham. Jeg er veldig stolt over de nære båndene jeg har knyttet i mine tidligere klubber, sier han.

- Mye av det samme



En ny spillestil kan han imidlertid ikke love. Mourinho har tidligere blitt beskyldt for å være for defensivt anlagt og stå for en lite underholdende fotball.

Da det onsdag morgen ble kjent at Mourinho skulle ta over som Spurs-sjef, var det mange fans som fryktet at det også ville bli tilfellet i londonklubben.

- Det blir mye av det samme. Det er selvsagt detaljer som vil bli endret på. Ofte kan detaljer være avgjørende. Spillestilen må tilpasses klubbens kultur og spillerne her.

Positivt med fri



Manageren innrømmer at han har hatt godt av litt fri. Mourinho fikk sparken i Manchester United i desember i fjor og har stått uten jobb i et snaut år.

- Jeg skal ikke komme med råd til andre, men denne pausen har vært positiv for meg. For første gang har jeg sluppet å jobbe på sommeren. Det var fint, selv om jeg ikke helt visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg har til og med lært meg hvordan en skal være TV-ekspert, sier 56-åringen.

En journalist spurte om Mourinho hadde fått «mojo-en» tilbake.

- Jeg må nesten google hva det betyr, svarer han.

- Hvis jeg ikke vinner, så er jeg ikke glad. Jeg får ikke gjort så mye med det. Hvis du liker å tape fotballkamper, er det vanskelig å være en vinner, sier han.

Gratulerte Pochettino



Mourinho ble også spurt om sin forgjenger, Mauricio Pochettino, som nå står uten jobb, men som allerede har blitt koblet med både Bayern München og Real Madrid.



- Jeg har hatt et smil om munnen i to dager nå, men det er også en smule vemodig og jeg må si noen ord om Mauricio. Jeg vil gratulere ham med den jobben han har gjort her. Denne klubben kommer alltid til å være hjemmet hans. Dette treningsanlegget vil alltid være hans. Døren er alltid åpen for ham her, sier portugiseren.



- Han vil finne tilbake til gleden. Han kommer til å finne en ny klubb. Han har en stor framtid i vente, sier Mourinho videre om den tidligere Tottenham-sjefen.



Mourinhos første oppgave som Tottenham-trener kommer allerede lørdag ettermiddag. Da venter en viren bortekamp mot londonrival West Ham.

Før møtet på London Stadium ligger Spurs på en skuffende 14.-plass på Premier League-tabellen. West Ham er nummer 16 på tabellen etter 12 ligarunder.