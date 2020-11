Da Northug så hva Mikael gjorde, tok han umiddelbart grep

Petter Northug lot seg engasjere da han så 15-kilometeren på Beitostølen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Mikael Gunnulfsen tok lørdag en svært overraskende seier på den klassiske 15 kilometeren på Beitostølen.

Lovordene lot ikke vente på seg for den 27 år gamle langrennløperen på Team Telemark som for alvor meldte seg på i kampen om en plass på det norske verdenscuplaget.

Én av dem som lot seg imponere var Petter Northug.

Han håper nå å få se Gunnulfsen i verdescupåpningen i finske Ruka neste helg.

Den norske landslagsledelsen har allerede tatt ut åtte av ti ti herreløperne som får reise til Finland, men det er fortsatt to ledige plasser i troppen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har imidlertid vært klar på at de to plassene i utgangspunktet er forbeholdt landslagsutøvere.

Northug mener imidlertid landslagsledelsen bør finne plass til Gunnulfsen.

- Når han vinner på Beitostølen så overlegent, bør han absolutt få muligheten i Ruka, skriver Northug i en melding til Nettavisen.

Northug tok selv grep



Den gamle skikongen tok selv grep da han så Gunnulfsens prestasjon på Beitostølen.

Northug som har sin egen brillekolleksjon med merkevaren «Northug» var nemlig rask med å ta kontakt med Gunnulfsen etter lørdagens løp.

Søndag stilte Gunnulfsen med nye Northug-briller og nå håper partene på å få til et videre samarbeid.

- Han går på samme lag som broren min Even i Team Telemark, så det var naturlig at de går på samme brillemerke, forteller Northug.

Gunnulfsen bekrefter til Nettavisen at han ble kontaktet av Northug-leiren etter lørdagens løp om en brilleavtale.

- Det er helt riktig. Vi har Even Northug på laget, jeg kjenner John Northug godt og Petter har vært med oss en del på trening, så veien var kort. De var gira og jeg var ikke u-gira, sier Gunnulfsen til Nettavisen.

Nettavisen får bekreftet at formalitetene knyttet til en avtale ikke er helt på plass ennå, men at partene skal snakke nærmere etter helgen. I førsteomgang ble de enige om at Gunnulfsen skulle bruke Northug-brillene i søndagens renn.

- Tømte meg fysisk og verbalt



Ørn-løperen klarte imidlertid ikke følge opp lørdagens bragd i søndagens 15 kilometer friteknikk på Beitostølen. 27-åringen endte på en 18. plass - 1 minutt og 28 sekunder bak vinner Hans Christer Holund.

- Hastverket med å få på brillene i dag var kanskje ikke nødvendig, humrer Gunnulfsen.

Han forklarer at lørdagens seier kostet krefter både fysisk og psykisk og at det dermed ble vanskelig å hevde seg helt i toppen søndag.

- Det ble en meget spesiell dag på lørdag. Jeg håpet at det skulle være greit å nullstille, men jeg tømte meg både fysisk og verbalt på lørdag. Først fysisk i løypa og så verbalt i mix zone. Det ble en lang dag og jeg sov maks fire timer i natt. Det var mange inntrykk på en dag. Jeg hadde håpet at det skulle klaffe i dag, men jeg kjente tidlig at det ikke var noen maks dag. Likevel er jeg greit fornøyd, forklarer Gunnulfsen.

Håper på Ruka

27-åringen var forsiktig med å uttale seg for mye om de ledige plassene på verdenscuplaget etter lørdagens bragd, men sier søndag at han er enig med Northug i at han fortjener å få prøve seg i minitouren i Ruka.

- Jeg er enig i det. Det er en sisteetappe i friteknikk og jeg gjør ikke et sinnssykt løp i dag, men på en jaktstart i en sånn minitour så går det litt mer i rykk og napp. Det passer meg ganske bra i friteknikk, forklarer Gunnulfsen.

Telemarkingen hadde lørdagen en prat med landslagstrener Nossum, men ville ikke gå i detalj om hva de to snakket om.

- Nå skal jeg dra hjem og slappe av, så får vi se hva som skulle dukke opp av telefoner og eventuelle flybilletter, sier Gunnulfsen.

Landslagstrener Nossum vil søndag ikke si noe om hvem de to siste plassene på verdenscuplaget går til.

- Vi får sette oss ned og diskutere litt etterpå, sier Nossum til Nettavisen.

Han legger imidlertid ikke skjul på at han har latt seg imponere av 27-åringen fra Telemark denne helgen.

- Det er ikke noen tvil om at han la inn en søknad for å gå verdenscup fremover, nei.

Det norske verdenscuplaget vil bli offentliggjort mandag.

