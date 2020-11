Da Ødegaard storspilte for Real Madrid, la Perry merke til én ting: - De stoler på ham

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjør seg bemerket for to av verdens største klubber. Men det er ikke bare den duoen som gjør at Norge-assistenten ser lyst på fortsettelsen.

Landslagets Per Joar Hansen har gjennomført karatene etter smittesituasjonen som oppstod på det norske landslaget for snart to uker siden.

Han har med det fått tid til å se nærmere på Lagerbäck og hans elever i det store utland, og fikk med seg både Ødegaard og Haaland leverer varene i Europas gjeveste klubbturnering.

– Eksepsjonelt

De siste ukene og månedene er har det vært mye oppmerksomhet rundt norske spillere, og spesielt Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Perry mener Norge nå står i en unik posisjon.

– Vi har visst lenge at det gror godt i norsk fotball, og vi har fire unge spillere i Ajer, Haaland, Berge og Ødegaard som er bærebjelker i landslaget. Ser man på andre landslag i Europa, så har de gjerne én eller to unge som preget elleveren, men her har vi fire som også spiller i store klubber. Det er eksepsjonelt.

– Hva kan du si om utviklingen til Martin Ødegaard, og hans prestasjoner for Real Madrid?

– Hvis man tar for seg han i onsdagens Champions League-debut, så er det ganske spesielt at du har en gutt fra Drammen som danner midtbanetrio med Luka Modric og Toni Kroos. Martin har levert godt i kampene for Los Blancos, men det er først på onsdag at du så hvor mye resten av lagkameratene stoler på han. Både Modric og Kroos ønsket å spille han, og de andre virket å se til han for å skape ting. Veldig gøy, sier Perry.

Det er også en annen nordmann, i Erling Braut Haaland, som skriver nye rekorder hver uke og er på alle fotballinterssertes lepper. Selv sliter Norges landslagsassistent med å finne ordene for å beskrive målmaskinen fra Jæren.

– Jeg føler jo at alt egentlig er sagt. Hvis man ser på målene han scorer, så viser han jo gang på gang de utrolige avslutningsegenskapene han har. Han får ting til å se utrolig enkelt ut, og gjør det vanskelig for både keeper og forsvar. Erling gjør ting med den største selvfølgelighet.

Nødlandslaget

13. november kom beskjeden om at Norges visekaptein, Omar Elabdellaoui, hadde testet positivt for covid-19 på landslagssamling.

Samtlige i den norske troppen måtte dermed i karantene, sammen med resten av støtteapparatet. En som var midt oppi det hele var Norges assistenttrener Per Joar Hansen, som opplevde det hele som kaotisk.

– Det var veldig kaotisk. Vi var jo klare for å gjennomføre våre arbeidsoppgaver, og var fokuserte på de tingene vi skulle gjøre. Først ble Israel-kampen avlyst på kampdagen, som spillerne taklet godt, så kom jo beskjeden om at vi hadde en spiller smittet i laget. Fra den beskjeden og til samlingen ble avsluttet, var det naturligvis mange opp- og nedturer, forteller «Perry» til Nettavisen.Den planlagte Nations League-kampen i Romania ble avlyst, og det foretrukne A-landslaget kunne heller ikke stille i det neste oppgjøret mot Østerrike.

NFF måtte derfor samle sammen en ny landslagstropp som har blitt kjent som «Nødlandslaget», og som sjarmerte en hel fotballnasjon da de spilte uavgjort mot heltente østerrikere.

– Man kan jo ikke si noe annet enn at det var en fantastisk prestasjon. Det viser igjen at fotball er en idrett hvor underdogen alltid har en mulighet, og det viste den gjengen. De hadde en veldig god kampplan som de fikk lagt på kort tid, og spillerne hadde en imponerende innstilling. Jeg tror østerrikerne ble tatt litt på senga.

– Hadde du og Lagerbäck noe innvirkning på troppen som ble tatt ut?

– Nei, det hadde vi ikke. Vi var med på å legge fram analyse på Østerrike, og hvordan de mest sannsynlig kom til å framstå. Så jeg og Lars tok ikke del i selve uttaket av den nye troppen, fortsetter Hansen.

I etterkant av kampen er det flere eksperter som mener at deler av troppen bør vurderes i en kommende A-landslagstropp. Blant annet Vitesse-spiller Sondre Tronstad spilte en god kamp på Norges midtbane, men «Perry» ønsker ikke å røpe noe om det enn så lenge.

– Jeg syntes det blir feil å trekke fram enkeltspillere. For når et lag står fram som et kollektiv på den måte, vil også enkeltspillere vise seg fram sin spisskompetanse i rollene de er satt til. Men selvfølgelig ser jo også vi at det var flere spillere som fikk presentert seg i roller som også kan være aktuelle senere.

Kommende VM-kvalik

Med de nevnte spillerne i Norges A-landslag i mange år framover, har det norske publikummet grunn til å være optimister. Trekningen av den kommende VM-kvaliken finner sted 7. desember, men om Lagerbäck og Perry leder nordmennene i den neste kvalifiseringen vil ikke sistnevnte si for sikkert.

– Vi opplevde jo en kraftig nedtur mot Serbia, hvor vi ikke presterte opp mot det vi kunne forvente. Det var kanskje godt for den unge gjengen vår at man fikk seg en trykk i siden, for jeg tror de kommer styrket ut av det. Vi prøver jo å finne en god balanse i vår spillestil, som gjør det enklere for våre spillere å prestere da de kommer fra forskjellige klubbhverdager.

– Det har vært mye spekulasjon rundt temaet, men er det du og Lars Lagerbäck som leder Norge i neste års VM-kvalik?

– Jeg har vært med så lenge i dette gamet at kritikk og spekulasjoner er noe man må regne med. Verken jeg eller Lars kan gå rundt og tenke på det i hverdagen, for vi vet jo faktisk hva som skjer og hva som har skjedd på innsiden. Vi prøver å bruke så lite energi på det som mulig, avslutter Hansen.

Kvalifiseringen til VM 2022 vil starte i mars 2021, og varer fram til mars 2022.

