Da opptøyene startet i USA fikk Yedlin en tekstmelding: - Klarer ikke få det ut av hodet

Newcastle-stjernen fikk en guffen tekstmelding fra sin bestefar kort tid etter at opptøyene i USA startet. Tirsdag var det flere av verdens største stjerner som viste solidaritet på sosiale medier.

Den siste tiden har store deler av mediebildet vært preget av drapet på amerikanske George Floyd, og spørsmålene rundt rasistisk politivold som herjer i USA.

Temaet rundt politivolden er overhodet ikke ny, men den siste tiden har amerikanere i tusentall tatt til gatene i protest mot politiet, men også styresmaktene.

Det hele fikk et nytt bunnpunkt da politiet brukte tåregass og skjøt gummikuler mot demonstranter i rundt Det hvite hus Washington DC natt til tirsdag.

- Glad du ikke bor i USA

Hendelsene har rystet en hel sportsverden. Norske Tokmac Nguen, samt Jadon Sancho i Borussia Dortmund, er blant stjernene som har vist sin solidaritet med hendelsene i USA.

En annen som rister på hodet til de pågående hendelsene er amerikanske DeAndre Yedlin, som til daglig spiller i Newcastle i Premier League.

Han skriver på Twitter at da opptøyene startet i hjemlandet, så tikket det inn en tekstmelding fra hans bestefar:

- Noen dager etter George Floyds død tekstet bestefaren min meg og sa han er glad for at jeg ikke bor i USA akkurat nå, fordi han hadde fryktet for livet mitt som ung, svart mann, skriver Yedlin.

- Etter hvert som dagene har gått så klarer jeg ikke få den tekstmeldingen ut av hodet, skriver Yedlin videre.

Han forteller at bestefaren er født i 1946, og har sett flere rasistiske hendelser pågå i USA de siste 70 årene. Nå tar Yedlin et oppgjør med de som måtte mene at USA er et rettferdig land:

- På barneskolen måtte jeg hver morgen si «the Pledge of Allegiance» (den amerikanske lojalitetsforpliktelsen, red.amn.), og den avsluttes med «med frihet og rettferdighet til alle», skriver Yedlin.

- Enhver amerikaner må spørre seg selv om det er frihet og rettferdighet til alle. Dersom svaret er «ja», så er de del av problemet, skriver Yedlin.

Han understreker at det er overhodet ingen afroamerikaner som spør om hvorvidt deres liv skal være verdt mer enn hvites, men «alt vi spør om er å bli ansett som likemenn».

#BlackoutTuesday

Tirsdag er det flere av verdens største idrettsutøvere som har tatt til sosiale medier, og lagt ut et svart bilde. Ofte følges dette med emneknaggen #blackouttuesday eller #blacklivesmatter.

Ifølge engelske Independent, så er dette en bevegelse som først startet innen musikkbransjen der artister ble bedt om å stoppe å legge ut musikk. Dette ble fulgt med emneknaggen #THESHOWMUSTBEPAUSED.

Siden har dette blitt en unison protest blant privatpersoner, så vel som noen av idrettsverdens absolutt største superstjerner.

Blant dem som har lagt ut bilde av en svart bakgrunn er Barcelonas superstjerne Lionel Messi og Manchester United-stjernen Paul Pogba. Det samme har også Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjort.

Basketballstjernen LeBron James, som anses som en av idrettsverdens største aktivister, har også lagt ut den sorte bakgrunnen. Det samme har Kansas City Chiefs-stjernen Patrick Mahomes gjort. Det samme går for superstjernen Steph Curry i NBA.

Pittsburgh Penguins-stjernen Sidney Crosby, så vel som golfesset Rickie Fowler har også lagt ut bildet. Mats Zuccarello har også lagt ut bildet på sin Instagram-profil.