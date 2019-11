Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel

Mats Møller Dæhli var god i sin første landskamp fra start på over to år, men han måtte ut ved pause på grunn av hamstringtrøbbel. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

På en ellers dårlig norsk dag sprudlet Mats Møller Dæhli i sin første landskamp fra start på over to år. Hamstringen sørget for at det ble med en omgang.

– Jeg har slitt med det hele uka og fått mye behandling, men jeg følte meg veldig, veldig bra helt fram til den siste sprinten. Da følte jeg at neste gang så blir det strekk, og jeg kjenner kroppen min såpass godt at jeg forsto det ikke ville være lurt å fortsette, sa han etter kampen mot Malta. Dæhli har vært ute av landslagstroppen en stund, men sterkt spill for St. Pauli kombinert med noen forfall ga ham sjansen igjen. Innhoppet mot Færøyene var hans første landskamp på halvannet år, og mandag startet han for første gang siden det tunge 0-6-tapet i Tyskland høsten 2017. – Det var fantastisk gøy, for det er veldig lenge siden jeg startet sist. Jeg var veldig spillesugen og hadde lyst til å vise meg fram. Jeg skapte en del sjanser og fikk en målgivende pasning, så jeg må si det er godkjent, sa han til NTB. Selv om han måtte gi seg ved pause føler han at han har meldt seg på igjen. – Jeg håper iallfall det. Jeg fikk 45 minutter og føler at jeg brukte dem ganske bra. Dæhlis spill var blant lyspunktene på en dag da mye fungerte dårlig for det norske laget. – Vi åpnet bra, men så slapp vi oss ned, og det skal ikke skje. Det eneste positive var vel at vi vant, sa han, før han også trakk fram den lille, men høylytte gruppen norske supportere som sto på og skapte stemning på Maltas nasjonalstadion. – Jeg synes det er bra at de kommer og støtter oss. Det setter vi veldig pris på, sa han. (©NTB)

