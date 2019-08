Dæhli-misser ødela VM-stafetten: – Hadde ikke peiling på hvor jeg var

Olav Lundanes sendte Magne Dæhli ut på ankeretappen i klar ledelse, men flere grove misser ga Sverige stafettseieren da orienterings-VM ble avsluttet lørdag.

Dæhlis første bom sendte rivalene inn i gullkampen. Den neste ga Gustav Bergman ledelsen på det som ble til en svensk parademarsj. Den tredje sendte Norge ut av seierspallen da både Finland og Frankrike tok seg forbi.

– Jeg føler meg veldig dårlig siden jeg ødela stafetten for de to gutta som ga meg et perfekt utgangspunkt, sa Dæhli til NRK da han hadde fått summet seg etter den verste skuffelsen. Ved hans side i studio sto lagkameratene Lundanes og Gaute Hallan Steiwer, som så ut til å takle skuffelsen bedre enn Dæhli.

– Magne var i en vanskelig situasjon. Fallhøyden ble veldig stor, og i dag ble det fall. Det har skjedd mange før, sa Lundanes.

Lundanes så ut til å ha sikret sitt tredje strake gull i VM på hjemmebane da han knuste konkurrentene på 2. etappe. Dæhli var høyt oppe etter å ha sikret sin første individuelle VM-medalje på mellomdistansen, og han skulle for fjerde gang på rad løpe Norge inn til stafettgull. Men i stedet ble ankeretappen et mareritt.

Han løp ut 40 sekunder før finske Miika Kirmula og 1.37 minutt foran svenske Bergman, men en bom tidlig på etappen slapp forfølgerne inn i gullkampen igjen. Inne på arena etter halvannen kilometer var Bergman bare 14 sekunder bak Dæhli, Kirmula 19.

– Det var en idiotisk feil inn mot tredje post. Jeg trodde jeg hadde bra retning, men så fikk jeg se en post til venstre. I stedet for å stole på meg selv tenkte jeg at det kanskje var min post. Så løp jeg dit bare for å se at det ikke var min post. En idiotbom, sa Dæhli til NRK.

Løp seg vill

Det var ingenting mot det som skulle skje noen kilometer senere. Da løp Dæhli og Kirmula seg helt vill, og plutselig var Sverige i overlegen ledelse. Ved neste passering var Bergman 1.23 foran Dæhli og 1.47 foran franske Lucas Basset.

– Jeg skulle krysse en myr og ta meg gjennom et søkk, og plutselig var retningen helt feil. Jeg skjønner fortsatt ikke hva som skjedde. Jeg hadde ikke peiling på hvor jeg var, og jeg skjønte ingenting, bortsett fra at det var krise, sa Dæhli.

Dæhli hadde grepet om sølvet inntil han bommet grovt for tredje gang. Mens han lette febrilsk etter posten løp Basset og Kirmula rett på den.

– Der må jeg ha slurvet med retningen ut fra forrige post. Det var en TV-post, og jeg så jo kamerafolkene til venstre, men den gangen stolte jeg på meg selv selv om det var feil, sa Dæhli.

Kirmula avgjorde sølvduellen i finsk favør og løp i mål 1.34 minutt etter Sverige. Frankrike tok bronsen slått med 1.45, mens Dæhli løp inn til femteplass slått også av Tsjekkia. Han var 1.55 minutt bak vinneren.

Det var ikke mye som skilte på første etappe i det bløte terrenget rundt Spydeberg. Steiwer vekslet som nummer fem og var bare seks sekunder bak australske Henry McNulty og finske Aleksi Niemi som kom likt inn til veksling etter en drøy halvtimes orientering.

Maktdemonstrasjon

Lundanes overtok ledelsen nesten umiddelbart på 2. etappe, og Elias Kuukka var den eneste som greide å bite seg fast. Vel halvveis på etappen var finnen bare et par sekunder bak ham, men inn mot veksling dro Lundanes ubønnhørlig fra også ham.

Da Lundanes ga kartet til Dæhli, hadde Kuukka 40 sekunder igjen å løpe. Svenske Emil Svensk hadde en stygg bom underveis og sendte Gustav Bergman ut på ankeretappen 1.37 minutt etter Dæhli.

De norske håpet på en parademarsj, men i stedet ble det et mareritt for Dæhli som etter den stygge bommen var sjanseløs på å hente igjen Bergman.

På det svenske vinnerlaget løp Johan Runesson, Svensk og Bergman. Etter kvinnenes seier tidligere lørdag ordnet de en virkelig svensk jubeldag. Sverige ble VMs mestvinnende nasjon med fire gull av seks mulige.

Lundanes vant langdistansen onsdag, mellomdistansen fredag og ble iallfall VM-konge på hjemmebane.

(©NTB)