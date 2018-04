Daffinrud beste norske i Rabat

Tonje Daffinrud er beste norske etter 3. runde av europatouren golf for kvinner i Marokko. Hun er på delt 12.-plass, men det er hele sju slag opp til lederne.

Daffinrud gikk lørdagens runde på 72 slag, som tilsvarer banens par. De to første rundene brukte hun henholdsvis 74 og 72 slag.

Lynn Carlsson fra Sverige og Sarah Kemp fra Australia er i delt ledelse før siste runde søndag. Totalt er de fem slag under par.

Marianne Skarpnord spilte seg opp til delt 19.-plass med en 71-runde lørdag. Hun er to slag bak Daffinrud. Celine Borge var best av de norske halvveis, men hun trengte 77 slag lørdag og falt til delt 37.-plass ytterligere to slag bak.

Åtte norske spillere startet turneringen i Rabat, men fem av dem greide ikke cuten etter to runder.

