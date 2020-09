Daffinrud og Skarpnord med i teten i Sveits

Tonje Daffinrud og Marianne Skarpnord er begge med i tetstriden etter åpningsrunden av europatourturneringen i golf i Sveits.

Daffinrud innledet turneringen med en runde tre slag under par. 28-åringen noterte seg for fem birdier og to bogeys underveis. Det gir delt fjerdeplass så langt.

Skarpnord deler sjetteplassen med en rekke andre spillere. Hun endte åpningsrunden to slag under par. Scorekortet inneholdt fem birdier og tre bogeys.

Leder turneringen gjør sveitsiske Kim Metraux og finske Sanna Nuutinen. Hun er seks slag under par.

Stina Resen er nummer 17 etter åpningsrunden, mens Maiken Bing Paulsen, Madelene Stavnar og Karoline Lund er henholdsvis nummer 33, 50 og 101.

