Daffinrud og Skarpnord på skuddhold

Tonje Daffinrud og Marianne Skarpnord klarte ikke følge opp den gode åpningsrunden under europatourturneringen i golf i India, men er ikke ute av seierskampen.

Daffinrud og Skarpnord toppet resultatlistene etter torsdagens innledende runde i Gurgaon. På dag nummer to ble det noe verre for den norske duoen.

Daffinrud, som tangerte banerekorden på 66 slag torsdag, måtte ha 75 slag på å komme seg gjennom de 18 hullene fredag. Dermed er den norske jenta tre slag under par når turneringen er halvspilt.

Det gir tredjeplass på resultatlista, fem slag bak ledende Christine Wolf fra Østerrike.

Marianne Skarpnord følger på plassen bak Daffinrud. Sarpsborg-jenta gikk fredagens runde på 74 slag, to slag over par. Underveis noterte hun to birdier og fire bogeys.

– Noen svake slag og en semikald putter gir ingen god score. Jeg er fortsatt med i kampen, men trenger en god helg. Jeg nyter virkelig å spille på denne utfordrende banen, oppsummerte Skarpnord på Twitter etter endt runde.

For Tonje Daffinrud kunne dagen endt langt bedre hadde hun unngått en lei trippelbogey på hull nummer 14. Den kan vise seg å bli kostbar når endelig fasit skal skrives i India.

Pannarat Thanapolboonyaras er nummer to etter to runder. Hun er slaget foran Daffinrud.

Ingen av de øvrige norske deltakerne klarte cuten i India. Dermed er turneringen over for Karoline Lund (72.-plass), Marita Engzelius (90.-plass), Caroline Martens (95.-plass) og Madelene Stavnar (114.-plass).

(©NTB)

Mest sett siste uken