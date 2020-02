Daffinrud snuser på teten i Australia

Tonje Daffinrud leverte en meget solid spill og har kontakt med teten etter åpningsrunden av LPGA-turneringen i golf i Australia.

Den norske golfprofilen gikk den første runden tre slag under par. Det gir 19.-plass.

Opptil engelske Jodi Ewart Shadoff på toppen av resultatlistene skiller det samtidig ikke mer enn fire slag. Shadoff var den eneste som gikk åpningsrunden sju slag under par.

Nærmest følge den sørkoreanske duoen Jeongeun Lee og Inbee Park. De er begge seks slag under par.

Daffinrud noterte kun en bogey på hele sin runde natt til torsdag, og supplerte med fire birdier.

Like bra gikk det ikke for Marianne Skarpnord. Sarpsborg-jenta fikk ikke spillet til å sitte og endte ett slag over par på runde. Underveis ble det tre bogeys og to birdier.

Turneringen i Adelaide fortsetter natt til fredag.

