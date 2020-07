Dagen Norge eide sykkelverden

Edvald Boasson Hagen er gjest i «Tidenes Tour de France». Fokus flyttes til det norske Tour-mirakelet i 2011.

Tour de France 2011

Det var en gang to norske syklister.

Den ene var av den unge og lovende sorten. 24 år gammel og gullkalven i sykkelsportens aller mest ambisiøse lag.

Den andre var en av kongene i sykkelverdenen. I nesten hele 2011 tråkket Oksen fra Grimstad rundt i en av de mest ettertraktede plaggene i sykkelsporten: Regnbuetrøya. Selve symbolet på VM-tittelen han tok i Australia på høsten i 2010. Han visste deg ikke selv da han stilte på startstreken i Vendée under Grand Depart i Tour de France 2011, men den utgaven skulle på sett og vis bli oksens magnum opus. Thor Hushovds svanesang i verdens største sykkelritt.

198 ryttere står klare på start i Passage Du Gois La Barre-de-monts. Det er kun de to, sykkelprinsen og sykkelkongen, som representerer Kongeriket Norge. Atlanterhavet ligger bak dem, Frankrike åpner seg foran dem. Et land fullt av muligheter.

De neste tre ukene skal de to norske syklistene gripe flere av mulighetene enn det noen sykkelfanatikere i nord knapt våget å håpe på.

Drømmen glipper

190 kilometer med fransk asfalt har ført de 198 rytterne fra kysten og inn i hjertet av Vendée. Kun én kilometer gjenstår før den første etappevinneren kåres.

De to nordmennene er på offensiven. Edvald Boasson Hagen sitter lengst framme. Hushovd følger på hjul. Det er slak motbakke til målstreken. Begge håper på seier og gul trøye.

800 meter igjen. En sveitsisk urkraft slipper løs kjempekreftene. Spartacus suser forbi. Fabian Cancellara angriper.

Én mann klarer å ta opp jakten. Det oser selvtillit av kjempeklyvene til Philippe Gilbert. Ardenner-kongen har sin aller beste vårsesong i minne. En vår der han ikke kunne gjøre noe galt.

Det kan han heller ikke denne lørdagen i Frankrike.

Cancellara stivner. Gilbert setter i enda et gir.

Noen meter bak følger Boasson Hagen, fremdeles er Hushovd på hjul. Men Team Sky-rytteren klarer ikke taktskiftet som trengs.

Plutselig siger et diesellokomotiv fra Australia av gårde. Sammenlagtfavoritt Cadel Evans jakter sekunder allerede. Hushovd kaster seg etter BMC-kapteinen, men kommer aldri helt opp.

I fronten hever Gilbert armene over hodet. I belgisk mestertrøye suser han opp til etappeseier og gul trøye.

Tre sekunder senere kommer Evans. Ytterligere tre sekunder passerer. Hushovd krysser målstreken som tredjemann. Den gule drømmen glipper. Dette var hans sjanse.

En gul grimstadværing

Skuffelsen døyves. 23 kilometer med lagtempo venter på andre etappe.

Garmin-Cervélo triller tidlig ned startrampen. Et skue som kun kan beskrives som bisart preger det amerikanske laget. Thor Hushovd. Spurteren. Oksen fra Grimstad. Han sykler i klatretrøya.

Ingen klatrepoeng ble delt ut på dag 1. Gilbert sykler i gult. Evans har den grønne trøya på lån. Som tredjemann i mål: Det blir klatrekongen Hushovd for en dag.

Sjeldent har en klatretrøye i Tour de France syklet en bedre lagtempo. Grimstad-hjertet når makspulsen og blir selve hjertet i Garmin-Cervélo sitt lagtempo-lag den dagen.

Ti år har gått siden en 23 år gammel Thor Hushovd var tungen på vektskålen da Credit Agricole vant lagtempoen i 2001. Grimstadværingen har samme rolle denne dagen.

Garmin-Cervélo smadrer den gamle ledertiden, men må vente lenge.

Gilbert sitt Omega Pharma-Lotto-lag er neppe noen trussel. Det er Cadel Evans og BMC som er farlige. De kan fort vinne etappen.

Men klokka begynner å tikke for Evans og co. De kommer for sent for etappeseieren. Jubelen slippes løs i det amerikanske laget. Men én mann holder litt igjen.

Fire sekunder taper de lagtempoen med. Hushovd leder Tour de France foran en lagkompis, med ett sekund til Evans.

På første etappe var det verdensmestertrøya. På andre etappe var det klatretrøya. På rittets tredje dag skal nordmannen bære den ikoniske gule trøya.

Edvald Hagen Boasson vil neppe glemme 2011-touren med det første. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Oksen følger fjellgeitene

Tyler Farrar får oppleve en sjeldenhet på oppløpet inn mot Redon på etappe 3. Han har den gule trøya som opptrekker. Hushovd trekker fram sisteopptrekker Julian Dean med Tyler Farrar bak der igjen. Amerikaneren gjør ingen feil. For andre dag på rad vinner Garmin.

Hushovd får enda en dag i gult på den fjerde etappen. Men avslutningen er for tøff. To bratte kilometer opp Mûr-de-Bretagne skal være nok til å knekke mannen i gult. Hans eneste håp er fort at det blir kjørt jevnt.

Det blir det ei.

Alberto Contador klinker til inn i den korte avslutningsbakken. Han får ikke slippe løs. Jurgen Van den Broeck prøver. Men også han blir markert. Det er kun sammenlagtfavoritter igjen i fronten. Den gule trøya må gi noen meter, men gir ikke opp.

På blytunge gir siger Hushovd tilbake. Det blir spurt mellom favorittene om seieren, samtidig som den gule trøya selv spurter for å forsvare plagget.

Contador feirer, men blir slått av Evans på målstreken. Men det er ingen bonussekunder dette året.

Blant de ti beste er det åtte lette sammenlagtryttere og én Ardenner-rytter med navn Gilbert som spiser slike bakker til frokost. Sjettemann over målstreken er 33-åring fra Grimstad.

Den gule trøya forblir på norske skuldre. Det første norske mirakelet i Tour de France 2011 er et faktum.

«Vi eier sykkelverden»

Den norske sykkelkongen har vært tydeligst de første dagene. Men sykkelprinsen begynner å våkne.

På den femte etappen er det Edvald Boasson Hagen som forsøker å få til et mirakel. Men det var ikke helt med vilje.

800 meter igjen til målstreken. Team Sky-drakten klinker til med en kraft så voldsom at det kanskje fortsatt er mulig å finne etterdønninger av det der nede i ved Cap Fréhel.

Men kanonen Boasson Hagen fyrer løs viser seg å være et vådeskudd.

Det var lengre igjen til målstreken enn han trodde. Beina stivner i den slake motbakken som utgjør de faktisk siste meterne. Det blir bare 30. plass.

Edvald Boasson Hagen tar det med fatning. Men de som kjenner han vet hva som bor i rudsbygdingens hode. Han liker ikke å tape. Da slår han ofte tilbake.

24 timer senere er tourens lengste etappe nesten ved veis ende. En kort bakke inn til Lisieux utgjør finalen. Den siler ut de raskeste spurterne.

Langt framme sitter en mann som ikke er kjent for å huske resultater fra sykkelritt. Selv ikke de han har syklet og vunnet selv.

Men dette øyeblikket har han ikke glemt.

– Jeg husker det var en ganske tøff avslutning. Det var en bakke opp mot slutten og så flatet det ut før mål, forteller Boasson Hagen ni år etter at etappen fant sted.

Så langt har han måttet klare seg mye alene i avslutningene. Men ikke i dag. En hvit trøye jobber foran sin norske lagkompis. Walisiske Geraint Thomas tar fronten. Sky-rytterne løser det perfekt. Men motstanden er nær.

Nok en gang har Thor Hushovd funnet bakhjulet til sin landsmann.

Boasson Hagen tråkker til på oppløpet. Mannen i gult følger. Men dette er Edvalds dag.

– Jeg får et veldig bra opptrekk av Geraint Thomas. Det var gøy at jeg klarte å ta den. Det var overraskende at jeg skulle klinke til å ta en spurt på den måten, beretter mannen som da suste over målstreken i samme øyeblikk som TV2-kommentator Christian Paasche entusiastisk ytret de bevingede ord: «Vi eier sykkelverden».

Gullkalven sikrer Team Skys aller første etappeseier i verdens største sykkelritt. Matt Goss lurer seg riktig nok inn foran Hushovd som blir nummer tre.

Men akkurat der og da. Så var det de to nordmennene blant de 198 som dominerte. En vant etappen. Den andre

Akkurat den dagen i Normandie. Da eide vi faktisk sykkelverden.

Enda et mirakel var et faktum. Men det norske eventyret i Tour de France 2011 var så vidt begynt.