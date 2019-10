Daily Mail - David Beckham blir fotballagent

Skal allerede ha holdt møter med Paris Saint-Germains superstjerne.

Den engelske avisen Daily Mail hevder at David Beckham starter opp som fotballagent innen kort tid. Den legendariske kantspilleren skal nylig ha registrert sitt selskap, som ifølge den engelske avisen går under navnet Footwork Management Ltd.

Beckham skal ha slått seg sammen med sin venn Dave Gardner, så vel som tidligere PR-sjef Nicola Howson i det nystartede selskapet. Tidligere Nottingham Forest-angriper David Johnson er mannen som skal ha ansvaret for klientene.

Ifølge Daily Mirror, så skal Johnson ha vært sterkt involvert da Bayern München forsøkte å signere Leroy Sané fra Manchester City tidligere denne sommeren.

Les mer: Lørdagens Premier League-rykter

Sikter seg inn på PSG-stjerne

Uniteds legendariske nummer syv er registrert som en deleier i klubben Salford City, sammen med tidligere lagkamerater Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt.

Det betyr at han, ifølge det engelske fotballforbundet (FA) sine regler ikke kan registreres formelt som agent. Daily Mirror opplyser uansett at det ikke er uvanlig i England at en tredjepart (altså, en person uten agentlisens) forhandler frem en avtale før en lisensiert agent undertegner de nødvendige papirene.

De skriver videre at selskapet ønsker en «liten og utvalgt gruppe spillere», og at selskapet først og fremst ser etter de største stjernene i engelsk fotball.

Daily Mail, på sin side, hevder at Beckham allerede er godt i gang med å rekruttere superstjerner til sitt nye selskap. På ønskelisten til 44-åringen skal man finne Kylian Mbappé.

Avisen hevder at Beckham allerede har vært i flere møter med Paris Saint-Germain-stjernen, som i skrivende stund fortsatt representeres av sin far, i håp om å sikre seg sin første store klient.

Engelskmannen spilte selv i den franske hovedstaden mot slutten av sin karriere, og skal fortsatt ha et godt forhold til storklubben. Beckham har også blitt avbildet på sosiale medier ved flere anledninger sammen med Mbappé.

Videre skal også Manchester Uniteds supertalent Mason Greenwood, så vel som David Johnsons sønn, Brennan Johnson, være spillere som fort kan ende opp på klientlisten til Beckham, skal vi tro The Mirror.

Den tidligere engelske landslagskapteinen la skoene på hylla i 2013. Han står registert med 115 for det engelske landslaget. Kun Wayne Rooney (120) og Peter Shilton (125) står med flere.

Les mer: Tarik Elyounoussi prioriterte FFK-Moss fremfor gullkamp i Allsvenskan

MLS-eier

Beckham har også lansert fotballklubben Inter Miami, som starter opp i den amerikanske toppdivisjonen (MLS) i 2020. Klubben vil, slik navnet tilsier, ha sitt hjemsted i Miami.

The Mirror hevder at det er tidligere Real Madrid-trener, og Beckhams tidligere lagkamerat, Santiago Solari, som er ventet å bli den første treneren i klubbens historie.

I tur og orden har flere av verdens mest anerkjente fotballspillere blitt koblet med den nystartede klubben. Lionel Messi, Mesut Özil og Zlatan Ibrahimovic er kun noen av navnene som har blitt nevnt.

Beckham selv kan se tilbake på en lang karriere. Han har spilt for storklubber som Manchester United, Real Madrid, AC Milan og Paris Saint-Germain i Europa.

Han hadde også et velkjent opphold i amerikanske Los Angeles Galaxy mellom 2007 og 2012, der han blant annet var med å vinne MLS Cup i 2011 og 2012.

Beckham var også med å løfte Premier League- og Champions League-trofeene med United, LaLiga-trofeet med Real Madrid og kronet av sin karriere med å vinne Ligue med Paris Saint-Germain i 2013.