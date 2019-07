Daily Mail: - Mesut Özil forsøkt ranet i London

Ransmennene skal ha forsøkt å rane Arsenal-stjernen med kniv.

Torsdag ettermiddag skal Arsenal-spilleren Mesut Özil ha blitt forsøkt ranet av to menn på moped, skriver Daily Mail. De skal etter rapportene ha truet Özil med en kniv mens han satt i sin bil.

Den engelske avisen skriver at Özil skal ha stoppet i sin bil og forsøkt å løpe unna, mens Arsenal-lagkamerat Sead Kolasinac valgte å forsvare seg selv og sin lagkamerat fra de to ransmennene.

Özil skal ha søkt flukt ved den tyrkiske restauranten Likya, men med de to ransmennene hakk i hæl. Ifølge avisen skal arbeidere ved restauranten ha hjulpet stjernen, og jaget unna ransmennene.

- Fullstendig galskap

Deretter skal politiet ha blitt tilkalt, og tatt hånd om situasjonen. Ifølge et vitne, så var situasjonen «fullstendig galskap»:

- Bilen hans stod der helt tom og dørene var åpne. Den er veldig enkel å se fordi den har visse hint av gullmaling. Özil så vettskremt ut, slik enhver ville som nettopp har blitt jaget av menn med kniv, sa Azuka Alintah, et vitne på stedet, til Daily Mail.

- Han så ut som han løp for livet sitt, og man kan vel si at det var det han var.

Video av hendelsen viser at ransmennene skal ha hatt på seg hjelmer, og kledd i mørkt. I videoen som har funnet sin vei til sosiale medier, så ser man også Özil kjøre unna, mens lagkamerat Kolasinac tar opp kampen.

Vitne Alintah forteller at ransmennene skal ha gikk opp kampen da de så arbeiderne ved den tyrkiske restauranten ta til gata:

- Så fort arbeiderne ved restauranten kom til vinduet og døra, så snudde de og løp sin vei. Politiet var på plass kort tid etter og veien ble stengt av, forteller Alintah.

Politiet bekrefter

En talsmann for politiet bekreftet at det hadde forekommet en hendelse ved restauranten:

- Politiet ble bedt om å komme til Platts Lane, Nw3, like før klokken 15 den 25. juli da det var rapporter om et forsøkt ran. Det ble rapportert at de mistenkte var på motorsykler, og de hadde forsøkt å rane en mann i en bil, sa talsmannen for Metropolitan Police, skriver Daily Mail.

Özil har spilt i Arsenal siden 2013 da han meldte overgang fra Real Madrid. Han har kontrakt med de rødkledde fra London frem til 2021. Tyskeren var med å vinne FA-cupen med Arsenal i 2014, 2015 og 2017.

Den tyske stjernespilleren står også med hele 92 landskamper for landslaget, og var en vital del av troppen som sikret seg VM-tittelen i 2014.

Sead Kolasniac har spilt i Arsenal siden 2017, da han signerte fra tyske Schalke 04. Han har totalt spilt 51 kamper for Arsenal i Premier League siden sin overgang fra tysk fotball.

26-åringen har også 25 kamper for landslaget til Bosnia & Hercegovina, og spilte for sitt hjemland i VM-sluttspillet i 2014.