Daily Mail: - Nådeløst koronakrav til Premier League-klubbene

Det skal svært mye til for at en kamp blir utsatt denne sesongen. I hvert fall hvis vi skal tro brevet som er sendt ut til de 20 klubbene før seriestart.

Premier League-klubbene har fått beskjed om at de trolig vil tvinges til å gjennomføre seriekamper kommende sesong selv om det bryter ut koronasmitte i stallen.

Det hevder Daily Mail, som påstår å ha fått innsyn i et brev fra ligaforeningen som nylig er sendt ut til de 20 klubbene i Englands øverste divisjon.

I brevet kommer det frem at det skal svært mye til for at en Premier League-kamp skal bli utsatt denne sesongen, og alle søknader om utsettelse vil bli avslått så lenge man har minst 14 spillere å melde på i en kamptropp.

Kan bli rent talentlag

Man er i tillegg pålagt å støtte seg på U21-troppen for å møte kravet om 14 spillere, skriver avisen.

I brevet til klubbene kommer det frem at alle unggutter som har spilt ett minutt med seniorfotball, enten i England eller andre steder, vil tvinges til å fylle opp en kamptropp om nødvendig.

Først når man ikke klarer å fylle 14 mann i en kamptropp selv med denne metoden, vil en utsettelse bli vurdert, hevder Daily Mail.

Årsaken til det strenge kravet er at terminlisten denne sesongen er fullstappet som følge av at korona-pandemien førte til rekordsen seriestart. Vanligvis starter fotballen i England i august, men denne sesongen spilles ikke første serierunde før 12. september.

Ennå har ikke Premier League-ledelsen offentliggjort resultatet av koronatestene de har gjort i de 20 klubbene, men det er allerede kjent at 14 spillere fra 12 klubber har testet positivt etter sommerferiene de har vært på rundt omkring i verden.

Kan bli poengtrekk

Premier League vil også avslå søknader om utsettelse av kamper der årsaken er at noen av spillerne har brutt korona-retningslinjene på noen måte. Er det selvforskyldt, får man selv ta støyten, er moralen.

Om en klubb ikke klarer å stille lag til noen av rundene, skriver Daily Mail at ligaforeningen vil opprette en uavhengig komité for å vurdere hva straffen i hvert tilfelle skal bli. Dette kan handle om alt fra bøter til poengtrekk.

Trøsten får være at kravene fra Premier League er mildere enn fra UEFA, som krever at lag må kunne stille 13 mann i en kamptropp for at kampen skal gjennomføres. UEFA har også fastslått at lag som ikke klarer å stille en kamptropp automatisk vil tape kampen 0-3, men dette har foreløpig ikke blitt innført i Premier League.

Regjerende mester Liverpool tar imot nyopprykkede Leeds hjemme på Anfield i åpningsrunden som er berammet til 12. september. Deretter venter tøffe kamper mot Chelsea og Arsenal.

Åpningsrunden ser ellers slik ut:

Crystal Palace – Southampton, Fulham – Arsenal, Tottenham – Everton, West Bromwich – Leicester, West Ham – Newcastle, Brighton – Chelsea, Sheffield United – Wolverhampton.