Daily Mail: - Ødegaard kan stoppe Pogbas Madrid-overgang

Hevder nordmannen anses som en del av Madrids fremtidige midtbane, sammen med Federico Valverde.

De siste somrene har Paul Pogba blitt koblet med en overgang til den spanske Real Madrid fra Manchester United, uten at klubbene har maktet å komme til noen løsning.

Det skal blant annet ha blitt hevdet i spansk presse at Madrid-trener Zinedine Zidane skal ha hatt et ønske om å samle sine landsmenn, Pogba og PSG-stjernen Kylian Mbappé i den spanske hovedstaden.

For å helle mer bensin på bålet har også Pogbas bror, Mathias, tidligere vært ute og hevdet at United-stjernen ønsker seg bort fra Ole Gunnar Solskjærs klubb, og har ikke utelukket Madrid som neste destinasjon.

Castilla-gutta

Mye kan uansett tyde på at Pogba fort må skyte en hvit pinn etter en potensiell overgang til Santiago Bernabéu, skal vi tro den engelske avisen Daily Mail. De hevder nemlig at Madrid-klubbene nå har funnet en alternativ løsning.

Den skal, ifølge avisen, komme i form av Federico Valverde og Martin Ødegaard, som blant annet kjenner hverandre fra sin tid på Real Madrid Castilla, og som skal ha et godt forhold allerede.

Tidligere fortalte Valverde, til blant annet Nettavisen, at han håper å kunne få tilbake sin norske kompis i garderoben, og at han hadde likt å se Ødegaard tilbake i den spanske hovedstaden når den tid er inne.

Ifølge den engelske avisen kan mye tyde på at Valverde får sitt ønske, for Madrid skal være såpass imponerte over de to ungguttene at de fort får oppgaven om å styre Madrids midtbane i årene som kommer, skriver avisen.

Det betyr videre at Madrid dermed vil skrote mulighetene for å hente Pogba til Madrid, den tid de mener at Valverde og Ødegaard er et rimeligere, og vel så godt alternativ som Pogba.

Trener Zinedine Zidane skal uansett fortsatt være meget lysten på å hente Pogba, skriver avisen, men han skal være innforstått med at dersom han ikke vinner ligaen denne sesongen, så er sannsynligheten liten for at han blir værende, skriver avisen.

Real Madrid ledet nemlig LaLiga etter å ha slått Barcelona i El Clásico. Sist helg tapte de dog tabelltoppen igjen da Real Betis ble et nummer for store, samtidig som Barcelona slo Ødegaard og hans Real Sociedad på Camp Nou.

Fra før har Real Madrid Luka Modric, Toni Kroos og Isco som alle har fungert i rollene på midtbanen, så vel som nevnte Federico Valverde, som av mange nå hevdes å være lagets viktigste midtbanespiller sammen med brasilianske Casemiro.

Ny kontrakt hos United?

Videre skriver Daily Mail at det skal være ventet at Ajax-spiller Donny van de Beek slutter seg til klubben på Santiago Bernabéu etter denne sesongen, hvilket vil gjøre Pogbas overgang enda vanskeligere.

Det er derfor antatt at Madrid ikke akkurat er bekymret over onsdagens nyhet om at Pogba nå sterkt vurderer å bli værende på Old Trafford, og at han er på jakt etter en ny avtale.

Det ble hevdet av nettopp Daily Mail at Pogba skal være såpass imponert over Uniteds form den siste tiden, så vel som lagkamerat Bruno Fernandes, at han sterkt vurderer på bli værende.

I Madrid skal man uansett ha ytret ønske om å fornye troppen og gjøre den yngre. I tillegg til Ødegaard så har japanske Takefusa Kubo være på utlån i Mallorca, der han har imponert stort.

Óscar Rodríguez i Leganés er en annen spiller som har vist at han potensielt kan komme inn og være del av en Madrid-tropp i løpet av de neste årene etter å ha vist seg fra sin beste side på Butarque.

Madrid skal nemlig ha ansett at der de må styrke seg er på spissplass. Erling Braut Haaland har tidligere blitt nevnt som et alternativ, selv om Daily Mail selv påpeker at spillere som Lautaro Martínez i Inter og ovennevnte Mbappé også er på ønskelista.

Denne sesongen er det Karim Benzema som har vært Madrids toppscorer, mens Luka Jovic overhode ikke har prestert etter overgangen fra Eintracht Frankfurt. I tillegg har Mariano Díaz fått mer spilletid den siste tiden, mens brasilianerne Vinícius Júnior og Rodrygo har bidratt med sine målpoeng.

Neste sesong kan mye tyde på at de fort kan få en ny lagkamerat i Ødegaard, dersom Madrid-president Florentino Pérez' plan om fornying i troppen går etter det som antas å være planen.

