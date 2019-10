Daily Mail: - Paul Pogba går glipp av Liverpool-kampen

Avisen hevder at franskmannen kan være borte resten av måneden.

Det ser ut til at Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten sin franske stjernespiller i det som fort kan vise seg å bli en skjebnesvanger kamp mot Liverpool, hevder den engelske avisen Daily Mail.

VM-vinneren fra sommeren 2018 sliter nemlig med en fotskade og skal være utilgjengelig til oppgjøret på Old Trafford mot ligalederen fra Merseyside.

Skulle Pogba gå glipp av kampen, vil det være den fjerde ligakampen han går glipp av denne sesongen. Han har heller ikke spilt i noen av oppgjørene i Europa League hittil heller.

Trener i Dubai

Det var i kampen mot Southampton at franskmannen så ut til å pådra seg en fotskade. Han stod deretter over de påfølgende oppgjørene mot Leicester, West Ham og Astana i Europa League.

26-åringen fullførte 90 minutter både mot Rochdale i ligacupen, samt 1-1-kampen mot Arsenal på Old Trafford. Deretter skal han ha slått opp skaden, som holdt ham borte fra oppgjøret mot Newcastle.

Pogba har siden lagt ut oppdateringer på sosiale medier der han trener i Dubai for å komme tilbake til United. I videoene er det også tydelig at franskmannen har en stor bandasje over sin høyre fot.

Skulle Uniteds midtbanestjerne gå glipp av hele oktober, betyr det at han ikke blir å se på banen borte mot Partizan i Europa League eller borte mot Norwich i Premier League.

Han vil i så fall også gå glipp av åttedelsfinalen i ligacupen mot Chelsea. Det oppgjøret spilles 30. oktober på Stamford Bridge.

Manchester United har kun tapt én av seks kamper denne sesongen der Pogba har vært på banen. De står uansett kun med én seier med Pogba, og de resterende oppgjørene har endt uavgjort.

Pogba er ikke den eneste United-spilleren som har slitt med skade etter sykdom den siste tiden. Også Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka og Mason Greenwood har stått over kamper.

Erkerivalen

Under Ole Gunnar Solskjær står Pogba totalt med 33 kamper, der han har scoret 11 mål og hatt 9 målgivende. 26 av disse kampene er spilt i Premier League.

Det har resultert i 13 seire i serien, 7 uavgjorte kamper og 6 tap. Denne sesongen står Manchester United med to seire, tre uavgjort og tre tap så langt i ligaen.

Det har ikke holdt til noe bedre enn en meget skuffende 12. plass for de rødkledde fra Old Trafford. Neste helg venter erkerival, og suveren serieleder, Liverpool.

Jürgen Klopps mannskap har nemlig gjort rent bord i Premier League denne sesongen og står med åtte strake seire i ligaen denne sesongen. Det er hele 15 poeng foran Solskjærs mannskap.

Klopp har selv sine skadebekymringer rundt Mohamed Salah, som haltet av banen etter oppgjøret mot Leicester, som følge av en takling fra midtbanespiller Hamza Choudhury.

Alisson har vært i trening for Liverpool, og skulle han spille mot United så vil det bli hans andre kamp i Premier League denne sesongen. Han skadet seg nemlig i serieåpningen mot Norwich.

Solskjær har kun ledet United mot Liverpool én gang tidligere. Den gangen endte det 0-0 på Old Trafford. Liverpool vant 3-1 da lagene møttes på Anfield i desember i fjor. Den kampen ble José Mourinhos siste som United-trener før nettopp Solskjær tok over.