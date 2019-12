Daily Mail: Arteta møter Arsenal-direktør Josh Kroenke mandag

Spanjolen ser ut til å være i ferd med å tre ut av skyggen til Pep Guardiola.

Arteta, som er assistentmanager i Manchester City, har vært kraftig koblet til Arsenal etter at London-klubben kvittet seg med Unai Emery.

Nå skriver Daily Mail at den tidligere midtbanespilleren skal i møte med Arsenal-direktør Josh Kroenke mandag kveld for et tredje intervju om jobben som manager på Emirates Stadium.

The Telegraph melder om det samme, men sier at Arteta vil møte Kroenke i «i løpet av de neste dagene».

37-åringen skal ha tatt imot to representanter fra Arsenal i sitt eget hjem søndag i det som skal ha vært andre intervjurunde.

City skal ha krav på en kompensasjon om Arteta får jobben på Emirates, men Daily Mail hevder at Manchester-klubben skal være både rasende og forbauset over at Arsenal ikke har tatt kontakt vedrørende spanjolen.

SAMARBEIDER: Arteta er assistenten til Pep Guardiola i Manchester City. Foto: (Jason Cairnduff/Reuters)

Kroenke Jr. avgjør

Avisen skriver at det ikke var noe kontakt mellom de to klubbene etter at City slo Arsenal 3-0 søndag, men like etter skal altså to representanter fra Arsenal ha møtt spanjolens i hans eget hjem.

Kroenke Jr., som er sønn av Arsenal-eier Stan Kroenke, skal ifølge avisen nå ha siste ord i saken, og det skal være han som bestemmer om Arteta er skikket til å ta over klubben som manager eller ikke.

Det kan dermed gå mot et gjensyn for Arsenal-fansen med spilleren som spilte i klubben frem til 2016.

Daily Mail skriver at Arsenal omsider nå skal ha tatt kontakt med 37-åringen for å diskutere kompensasjonen som kreves for å kjøpe han fri.

Avisen erfarer at Arteta skal ha uttrykt et ønske å komme til klubben på et tidlig stadie, etter at Emery fikk sparken tidligere denne måneden.

Fredrik Ljungberg har hatt ansvaret som midlertidig manager etter Emerys avgang, men svensken har hatt en tung uke. Til tross for at London-klubben var kvalifisert til utslagsrundene i Europa League ble det kun 2-2 mot Standard Liege, mens det ble stortap mot nettopp City søndag.

VETERAN: Mikel Arteta spilte over 100 kamper for Arsenal. Her flankert av Santi Cazorla og Alexis Sanchez. Foto: (John Walton/Pa Photos)

10.-plass

Arsenal-spilte en svak kamp og var sjanseløse mot Guardiola og hans lyseblå mannskap.

Tapet gjør at Arsenal ligger helt nede på 10.-plass. Det er sju poeng opp til Chelsea på fjerdeplass.

Arteta skal ha vært nære å bli Arsenal-manager allerede i 2018, men som følge av manglende erfaring skal Arsenal-toppene ha valgt å gå for Emery.

Dersom 37-åringen nå forlater City midt i sesongen, vil det være et hardt slag for Guardiola og hans spillere. Arteta har ifølge rapportene en nøkkelrolle i Manchester, spesielt i de daglige treningsøktene på treningsfeltet.

Guaridola vil ifølge Daily Mail imidlertid ikke stå i veien om hans kollega ønsker å returnere til Arsenal.