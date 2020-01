Daily Mail: Lingard har innledet samarbeid med Raiola

27-åringen skal nå være en del av Mino Raiolas planer for å få flere engelske klienter.

Italieneren er en av fotballverdenens mest kjente agenter med blant andre Paul Pogba og Erling Braut Haaland i kundeporteføljen.

Nå skriver Daily Mail at også Jesse Lingard har innledet et samarbeid med den eksentriske 52-åringen.

Avisen skriver at Raiolas partnerskap med Lingard er en del av en større strategi om å etablere koblinger med flere engelske spillere.

Daily Mail skriver at nyheten om at Lingard nå har innledet et samarbeid med Raiola gjør at flere hever øyenbrynene som følge av agentens forhold til Manchester United.

Tabloidavisen skrev lørdag om hvordan United skal ha forsøkt å omgå Raiola i deres forsøk på å signere Braut Haaland fra Red Bull Salzburg.

MEKTIG: Mino Raiola er blant fotballverdenes mektigste agenter. Foto: Valery Hache (AFP)

Klar over samarbeidet

United er klar over at Raiolas samarbeid med Lingard, og skal ha avfunnet seg med at utviklingen vil gjør det mer utfordrende å holde på midtbanespilleren som følge av forholdet til agenten.

Klubben fra Old Trafford har tidligere dratt god nytte av Raiola, som hjalp både Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan og Romelu Lukaku å komme til klubben. Men 52-åringens offentlige uttalelser skal ifølge Daily Mail ha irritert enkelte medlemmer i United-hierarkiet, spesielt med tanke på Paul Pogbas fremtid i klubben.

- Pogbas problem er Manchester United. Det er en klubb i utakt med realiteten og uten et prosjekt, sa Raiola forrige uke og fortsatte.

- Jeg ville ikke hjulpet noen dit, de ville ruinert selv Maradona, Pele og Maldini. Pauil trenger en klubb og en stall, en slik Juventus hadde tidligere.

Raiolas påståtte forhold til United vil reise flere spørsmål rundt Lingards fremtid i klubben. Midtbanespillerens nåværende avtale utløper etter neste sesong, men det skal være en klausul om ytterligere 12 måneder.

Dermed kommer samarbeidet med Raiola på et betimelig tidspunkt når tiden er inne for United enten å forlenge kontrakten eller å lytte til bud på spilleren som kom opp igjennom akademiet.

UNITED-GUTT: Jesse Lingard har vært i United hele karrieren, men står nå overfor et potensielt veiskille. Foto: Craig Brough (Reuters)

Langet ut mot Untied

Lingard har tilbrakt hele karrieren på Old Trafford, og har snart 200 kamper på seniorlaget i tillegg 24 kamper med det engelske flagget på brystet.

Pogba, en annen Raiola-klient, har mistet store deler av sesongen som følge av skade, og Ole Gunnar Solskjær har den siste tiden måttet svare på spørsmål om franskmannen på nær hver pressekonferanse.

Midtbanestjernen er i tillegg koblet bort fra Manchester United, og nylig gikk Raiola ut mot Ole Gunnar Solskjærs klubb igjen.

Uttalelsene kom like etter at italieneren slo tilbake mot United som følge av at Erling Braut Haaland endte opp i Dortmund.

- Jeg truet ingen i Manchester United med pistol for å kjøpe tilbake Pogba, uttalte han ifølge det nederlandske magasinet Voetball International, gjengitt av Daily Mail.

Som følge av Raiolas mange uttalelser om United, ble Solskjær konfronert med om han mener agenter burde uttale seg om klubber.

Det svarte nordmannen bastant «nei» på.

- Jeg kan snakke med Paul om det. Jeg synes ikke jeg skal snakke til - eller om - agenter som snakker om oss. Men Paul er vår spiller og agenter er ansatt av spillerne - ikke motsatt vei. Det er ikke agentenes spillere, det er våre spillere, sa den tidligere Molde-treneren.