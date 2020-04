Daily Mail: Premier League blokkerer rettighetshavere fra å spørre om sesongoppstart

En e-post til de britiske rettighetshaverne viser at Premier League legger klare bånd på intervjuene mens sesongen er satt på vent.

Det er fortsatt ingen som vet når Premier League-sesongen gjenopptas som følge av kronaviruset, og spørsmålene er svært mange før de ni gjenværende serierundene.

Blir sesongen i det hele tatt gjenopptatt, eller kan Liverpool risikere å bli snytt for klubbens første ligatrofé på 30 år?

Vil de resterende kampene kunne spilles for tomme tribuner?

Dette er sentrale spørsmål (i et idrettsperspektiv) i disse tider, men Premier League har nå tatt et klart grep for å unngå at managere eller spillere må svare på dette under sesongpausen.

Daily Mail har nemlig fått innsyn i innholdet som skal være sendt fra Premier League i retning rettighetshaverne Sky Sports og BT Sport.

Der blir det lagt klare bånd på hva de to aktørene får spørre managere og spillere om.

BEGRENSNINGER: Jamie vardy skal ifølge Daily Mail få slippe å svare på om han mener resten av sesongen bør spilles bak lukkede dører. Foto: Andrew Matthews (Pa Photos)

- Vi bør unngå «nyhetsintervjuer»

Samtlige PL-klubber har blitt enige om å stille deres manager til disposisjon hver fjerde uke og en spiller hver andre uke ettersom Sky Sports og BT Sport nå er desperate etter innhold som følge av at det ikke spilles noen kamper.

Tilgangen til de to kanalene, som betalte henholdsvis 1,2 milliarder pund og 325 millioner pund for retten til å vise denne sesongs kamper, kommer imidlertid med en klar begrensing.

Daily Mail skriver at Premier League har blokkert Sky Sports og BT sports fra å stille følgende spørsmål:

* Alle spørsmål knyttet til om sesongen kan bli avlyst

* Om kamper bør bli spilt bak lukkede dører

* Permitteringer og lønnskutt

* Konsekvensene for Liverpools forsøk på å vinne sin første tittel på 30 år.

- Det er klart at Premier League vil oppheve tilgangen om vi ikke holder oss til disse retningslinjene. Intervjuene har blitt avtalt på det grunnlag at de er en del av fotballkontrakten; tilgangen er ment for å være morsom og avslappende, heter det i en e-post som skal være sendt en Sky Sports-ansatt, ifølge Daily Mail.

Videre heter det at klubbene nå går på tærne i påvente av en avgjørelse.

- Klubbene er ekstremt nervøse for å gi noen (intervjuer) for øyeblikket, så vi må holde oss til prosessen. Vi bør unngå «nyhetsintervjuer» så langt det lar seg gjøre.

Utsatt til 30. april

Den engelske toppdivisjonen har vært stanset siden 13. mars og er foreløpig utsatt til 30. april. Ni runder gjenstår av sesongen.

Koronakrisen har store økonomiske følger, og over 150 Premier League-spillere har bidratt økonomisk til en innsamlingsaksjon som Liverpools kaptein Jordan Henderson startet for å støtte det britiske helsevesenet.

Nylig ble det klart at spillerne gikk sammen om initiativet som skal skaffe og distribuere økonomisk støtte til helsevesenet i Storbritannia.

Til BBC forteller Bournemouth-kaptein Simon Francis at det var Liverpool-kaptein Henderson som dro i gang aksjonen.

– Jordan tok initiativet og luftet ideen for resten av gutta [ Premier League-kapteinene]. Det var et enkelt valg, sier Francis.

Britiske medier skriver at det skal være lite håp om å kunne fullføre sesongen med publikum på tribunene.