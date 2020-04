Daily Mail: Premier League har anbefalt klubbene å hente hjem spillere i utlandet

Premier League-spillere som har returnert til hjemlandet må sannsynligvis i 14 dagers karantene etter å ha returnert til England.

Ryktene og rapportene svirrer for hver dag som går når det kommer til Premier League-oppstart etter koronaepidemien.

Fakta er at ingen dato ennå er fastsatt, men Daily Mail skriver at man på balløya forbereder hvordan man kan starte med ligaspill igjen.

Tabloidavisen skriver at Premier League nå har sendt et brev til klubbene hvor de ber om at spillere i utlandet bør bli vurdert hentet hjem for å kunne gjenoppta fellestrening neste måned.

Chelseas Willian og Manchester City-spiller Fernandinho er blant spillerne som i mars forlot England for å være hjemme med sine respektive familier i Brasil under karantenetiden.

Nå kan de, og andre PL-stjerner i samme situasjon, risikere å kjempe en kamp mot klokka for å rekke opptreningen.

Kan få logistikkutfordring

Daily Mail rapporterte nemlig mandag at klubbene skal ha blitt advart mot at de kan måtte være forberedt på å stille på trening på 48 timers varsel, mens myndighetene i England samtidig vurderer å ilegge 14 dagers karantene for alle som ankommer landet.

I tillegg til Willian og Fernandinho, er også flere andre PL-stjerner i sitt eget hjemland, og det kan bli en logistikkutfordring å få alle hjem tidsnok ettersom koronaepidemien har satt en stopper for svært mange flyavganger.

Mandag rapporterte også The Times at det kan nærme seg en retur.

Avisen skriver at myndighetene håper at blant annet fotballen kan gi nasjonen et psykisk løft i en vanskelig tid og at Premier League skal ha fått klar beskjed om å trappe opp planene om en mulig oppstart av ligaen igjen.

Som Nettavisen skrev forrige uke, er myndighetene tydelige på at retningslinjene for sosial distansering trolig vil gjelde ut året og at det dermed vil hindre klubbene fra å kunne fylle tribunene fremover.

Det planlegges imidlertid nå for kamper for tomme tribuner, og det spekuleres i at Premier League kan være tilbake igjen allerede i starten av juni.

Myndighetene skal ha snudd

Britiske myndigheter skal i utgangspunktet ha vært negative til å stresse med å få i gang sportsbegivenhetene, men The Times hevder at de den siste tiden har endret mening.

Myndighetene ser nå på idretten som noe som kan gi nasjonen et viktig løft i en krevende tid, skriver avisen.

Dersom det finnes en dato for når første ligakamp kan bli spilt, trenger uansett spillerne flere uker med opptrening etter å ha vært i karantene i flere uker.

Det er noe Citys Kevin de Bruyne ga klart uttrykk for i mars.

- Jeg aner ikke når vi kommer til å spille igjen. Vi har ikke spilt på seks uker. Vanligvis trenger man en opptrening på tre til fire uker. Om vi starter umiddelbart vil alle bare bli skadet etter et par kamper, sa han den gangen.