Daily Mail: VAR-dommer David Coote visste ikke at han kunne vise ut Pickford

Skal ha trodd offsideavgjørelsen nullet ut taklingen på Virgil van Dijk.

Situasjonen før pause i Meryseyside-derbyet mellom Everton og Liverpool blir fortsatt heftig diskutert, etter at Virgil van Dijk røk korsbåndet som følge av en skrekktakling fra Jordan Pickford.

Liverpools nederlandske midtstopper snek seg først fri på bakre stolpe, før han regelrett ble kvestet av Everton-keeperen.

Det ble imidlertid aldri straffespark i situasjonen ettersom videobildene viste at van Dijk var i marginal offside i forkant av situasjonen.

Dommertemaet kunne imidlertid likevel gitt Pickford rødt kort for taklingen i etterkant, men den engelske landslagsmålvakten fikk spille videre uten at forseelsen fikk konsekvenser.

I etterkant viste det seg av VAR-rommet ikke engang vurderte om Pickford skulle vises av banen, og nå skriver Daily Mail at dommerteamet i VAR-bussen regelrett glemte regelen om at de kan vurdere en situasjonen også etter en offside.

Tabloidavisen skriver at VAR-dommer David Coote, som for øvrig var i aksjon som hoveddommer mandag, trodde offsideavgjørelsen nullet ut hva som skjedde i etterkant av situasjonen.

Mens van Dijk etter all sannsynlighet mister hele sesongen for Liverpool, maktet Everton å ta med seg ett poeng etter 2-2 på Goodison Park.

Daily Mail skriver at kilder i Liverpool sier at klubben mener Coote var for distrahert med offsiden, og derfor ikke så på et mulig rødt kort på Pickford.

Dommersjef Mike Riley skal imidlertid ha snakket med de rødkledde, og påstått at dommerteamet vurderte situasjonen dit hen at det ikke burde bli gitt et rødt kort.

VAR-KONTROLL: David Coote hadde ansvaret i VAR-bussen under oppgjøret mellom Liverpool og Everton. Foto: Andrew Boyers (AP)

Røk korsbåndet

Sadio Mané og Mohamed Salah scoret Liverpools mål i oppgjøret mot Everton, men Michael Keane og Dominic Calvert-Lewin sørget for at det ble ett poeng til hvert lag søndag.

Lokaloppgjøret ble av det hete slaget, og på overtid ble også Evertons Richarlison utvist etter å ha grisetaklet Thiago Alcantara.

Situasjonen mellom Pickford og van Dijk ble likevel det store samtaleemnet etter kampen, og søndag kom den nedslående beskjeden fra Liverpool-leiren om at midtstopperen hadde pådratt seg en alvorlig korsbåndskade.

Taklingen har ført kraftige reaksjoner, og Sky Sports-ekspert Graeme Souness var tidlig ute med å melde at Pickford burde blitt utvist.

- Det der var ikke en takling, det var et overfall, sa han etter kampen.

Souness reagerer også voldsomt på at VAR ikke grep inn og fikk Pickford utvist.

- Det skal ikke være mulig med den tiden de bruker og den teknologien de har.

Politiet koblet inn

Også flere Liverpool-supportere skal være rasende etter at klubbens viktigste spiller nå ser ut til å miste resten av sesongen.

Det er imidlertid enkelte som skal ha gått over streken og kommet med direkte hets mot Pickford.

The Mirror skriver at politiet nå etterforsker noen av de hatefulle ytringene som skal ha vært rettet mot Everton-keeperen, samt Richarlison.

En talsmann for politiet forteller at de nå etterforsker en rekke Twitter-meldinger rettet mot de to Everton-spillerne.

- Språket som er brukt i disse Twitter-meldingene er totalt uakseptabelt og vi tar dette ekstremt seriøst. De som bruker internett til å angripe andre og som kommer med trusler eller hatkriminalitet, følger ikke loven, sier politiet.

Talsmannen forteller videre at etterforskere nå jobber med å identifisere enkeltpersoner som har kommet med slike Twitter-meldinger og det vil få konsekvenser.