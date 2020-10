Dallas-selvmål ga Norge seieren mot defensive Nord-Irland

Et selvmål av Leeds-spiller Stuart Dallas midtveis i 2. omgang ga Norge 1-0-seier mot et gjerrig nordirsk lag på en dag da det offensive spillet skurret.

Norge slet med å skape sjanser mot et gjerrig nordirsk lag, men banket stadig hardere på døra utover i 2. omgang, og til sist slo de den inn.

I det 67. minutt tok Martin Ødegaard hjørnespark fra venstre. Stefan Strandberg var borti ballen før den traff Daniel Ballard og deretter armen til Dallas, som styrte den i mål. Strandberg mottok gratulasjonene, men det var et selvmål.

– Det ble litt tøffere enn jeg hadde ventet. Vi må lære oss å møte så lavt forsvarsspill. I dag ble vi litt for omstendelige, og bevegelsene var ikke gode nok. Vi må våge å spille litt mer i dybden, sa landslagssjef Lars Lagerbäck etter lagets tredje kamp på sju dager.

– Det var en arbeidsseier. Vi hadde kontroll, men vi møtte et lag som hadde bestemt seg for å stenge kampen og som spilte disiplinert og veldig lavt.

Hansen redningsmann

André Hansen fikk for femte gang vokte landslagets mål, og han har fortsatt til gode å slippe inn mål. Han ble bokstavelig talt norsk redningsmann da gjestene yppet seg med noen hvasse kontringer før pause.

I den andre omgangen var han oftest alene på norsk halvdel da Norge jaget scoring. Hjemmelaget dominerte kraftig foran 200 entusiastiske tilhengere på Ullevaal, men stanget for det meste mot gjestenes forsvarsmur.

Seieren gjør at Norge har ni poeng etter de fire første kampene i nasjonsligaen og duellerer med poenglike Østerrike om opprykk til A-divisjonen. Trolig kreves borteseier i Østerrike i november, og kanskje også poeng i Romania, for å bli gruppevinner.

Nord-Irland har fortsatt aldri vunnet en nasjonsligakamp, etter 10 forsøk.

Reddet på strek

Det var spilt bare halvannet minutt da Ødegaard i gullklokkekampen vippet ballen inn i bakom, der Erling Braut Haaland kunne avslutte alene med keeper. Trevor Carson fikk armen på ballen nok til å bremse den, men den var på vei inn i mål da Tom Flanagan slengte ut beinet og sparket den bort fra streken.

De som trodde at det var opptakten til en ny norsk sjanse- og målfest ble skuffet. Nord-Irland hadde lært av ydmykelsen i Belfast i september og spilte med en helt annen defensiv vilje og fasong. Samtidig kontret laget grådig når muligheten bød seg.

Sekunder etter redningen på strek ble Conor Washington spilt gjennom, men skuddet ga ikke André Hansen store problemer.

Nærmere var det i det 19. minutt da Washington utnyttet en norsk misforståelse og sendte spissmakker Josh Magennis alene gjennom. Hansen viste besluttsomhet og klasse, rykket ut og blokkerte skuddet.

Tettet igjen

Norge dominerte stort spillemessig, men Nord-Irland lå lavt og kompakt. Washington falt tidlig ned slik at gjestene hadde en bakre femmer og en firer noen meter foran. Norge prøvde å dirke opp låsen, men slet lenge med å skape noe som helst.

Det bedret seg litt i minuttene før pause, men den neste ordentlige sjansen kom først på overtid i den første omgangen, da Haaland fikk nikke uhindret på Birger Melings innlegg. Headingen ble for løs og gikk rett i klypene til Carson.

Haaland lå tidlig nede etter å ha fått Daniel Ballards albue i bakhodet i en hodeduell og var kanskje litt preget av det. Avslutningene hans var iallfall ikke av vanlig merke de gangene han fikk sjansen.

Gjestenes keeper, som hoppet inn i laget på kort varsel da Bailey Peacock-Farrell ble skadd under oppvarmingen, sto for en god redning da Ødegaard i det 51. minutt satte opp Joshua King, som skaffet seg rom og sendte et diagonalskudd mot lengste hjørne.

Litt senere skjøt Stefan Strandberg over fra seks meter etter ett av mange norske hjørnespark i den andre omgangen.

King fikk gult kort da han prøvde et brassespark og støvelen traff Ballard. Litt senere ble han byttet ut med Alexander Sørloth, men det ble en annen innbytter som skulle frelse Norge. Dallas kom inn halvtimen før slutt og ble ufrivillig matchvinner.

