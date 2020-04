Dana White tvunget til å gi opp UFC 249. Nå forklarer han hvorfor

UFC-president Dana White var villig til å strekke seg langt for å arrangere MMA-stevnet, men innså til slutt at han måtte gi opp.

Presidenten for MMA-organisasjonen har de siste ukene jobbet hardt for å finne en alternativ lokasjon for UFC 249 som i utgangspunktet skulle arrangeres i Brooklyn, New York.

- Hele denne greia har vært en kamp siden dag én. Vi har kjempet natt og dag siden pandemien startet med å få til stevnet 18. april, sier White til ESPN.

Den styrtrike UFC-presidenten slet lenge med å få godkjent alternativene, men tidligere denne uken ble det kjent at White ville arrangere MMA-stevnet på Tachi Palace Casino Resort sør for Fresno i California. Casinoet ligger på et indianerreservat, så UFC ville kommet seg utenom de amerikanske idrettskommisjonenes forbud mot kampsport under koronakrisen.

Løsningen skapte reaksjoner og California-senator Dianne Feinstein var blant dem som oppfordret UFC om å avlyse arrangementet.

Fikk telefon fra «øverste hold»



Men det var ikke før ledere fra noen av MMA-organisasjonens største samarbeidspartene tok kontakt, at Dana White forstod at han ikke kunne fullføre planene sine.

- I dag fikk jeg en telefon fra øverste hold, så høyt opp du kan komme, i både Disney og ESPN, forteller White som forklarer at han ble oppfordret til å ikke gjennomføre UFC 249 neste helg.

Han valgte til slutt å lytte til oppfordringen. Nå er alle UFC-arrangement utsatt på ubestemt tid.

Beskjed til utøverne

White kommer samtidig med en oppfordring til alle utøverne som er under kontrakt med UFC.

- Jeg vil at dere skal føle dere trygge. Bruk tiden med familiene deres og nyt denne tiden, sier White.

Han forteller også at de ikke skal bekymre seg for det økonomiske og at han kommer til å la utøverne gjennomføre de kampene som kontrakten deres tilsier.

Samtidig antyder han at han vil belønne de utøverne som var klare til å gå kamp neste helg.

- Jeg skal ta vare på så mange jeg klarer. Ingen skal få sparken i UFC. Vi skal bli den første sporten som kommer tilbake etter dette, forteller UFC-presidenten.

White fortalte tidligere i uken om at han planlegger å arrangere UFC-kamper på en privat øy. Selv om ikke dette nå skjer umiddelbart, så forteller White at det vil skje i fremtiden.