Daniel Chima Chukwu er klar for Molde igjen

Klubben bekrefter overgangen.

Daniel Chima Chukwu har signert for Molde igjen. Det bekrefter klubben i en egen pressemelding onsdag. Nigerianeren ankommer klubber etter et opphold i polske Legia Warzawa, og har signert kontrakt til sommeren 2020.

Han ankom Molde først i 2010 etter et opphold i Lyn, før han dro videre til kinesiske Shanghai Shenxin FC i 2015. I sin tid i «Rosenes By» sikret han seg tre seriemesterskap og to cupgull.

- Det er helt fantastisk å komme hjem igjen. Jeg kjenner klubben godt fra forrige periode jeg var her, og vet hva som skal til. Jeg har vært her på besøk flere ganger mens jeg har vært ute, og alltid blitt mottatt som en del av familien, det er helt fantastisk å kjenne på, sier 26-åringen i pressemeldingen.

Han forteller videre at han var ønsket tilbake av Molde-trener Ole Gunnar Solskjær. Molde har tidligere denne vinteren solgt stjernespiss Björn Bergmann Sigurdarsson til russiske FC Rostov. Nå kan de ha funnet erstatteren i en gammel kjenning.

Selv er Molde-trener Solskjær strålende fornøyd med å ha sikret seg spissen.

- Det er med glede vi kan ønske Chima velkommen tilbake. En fantastisk gutt som arbeider utrolig hardt for å gjøre laget bedre. I forrige periode vant han tre seriegull og to cupmesterskap, så han vet hva som skal til for å vinne. Nå kommer han hjem med mye nyttig erfaring fra sitt opphold ute, og jeg vet han kommer til å gi alt for Molde FK, sier Solskjær i pressemeldingen.

Tidligere denne vinteren har Molde sikret seg forsvarsspiller Kristoffer Haugen fra Viking, samt fornyet lånet med Mathias Normann fra Brighton.

De har solgt profilerte herremenn som nevnte Sigurdarsson, og forsvarskjempen Joona Toivio til Termalica Nieciecza til polsk fotball.

