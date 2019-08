Daniel James (21) røper hva Solskjær sa før han kom inn mot Chelsea

Hedrer faren etter scoring i debuten.

73 minutter ut i storseieren mot Chelsea valgte Ole Gunnar Solskjær å sette inn nykommer Daniel James til sin Old Trafford-debut. Åtte minutter senere lå ballen i mål etter at lynvingen hadde avsluttet en vakker kontring for Manchester United.

Nå røper waliseren hva Solskjær sa til han like før han entret Premier League-scenen for første gang.

- Han ba meg gå ut og nyte det. Han sa at «vi leder 3-0, så bare gå ut og gjør det du har gjort i pre season. Jobb hardt og du vil få sjanser», forteller James ifølge Metro.

Hedret faren

21-åringen som kom fra Swansea før denne sesongen valgte å hedre sin avdøde far etter scoringen mot Chelsea som fastsatte sluttresultatet til 4-0.

- Det ville vært fantastisk for han å være her i dag, men det er han ikke. Å dedikere målet til han ... Jeg scoret på et avgjørende straffespark i Cardiff forrige uke, som var utrolig. Men å score her i debuten min, du kunne ikke ha skrevet det bedre, forklarer kantspilleren.

Drømmeåpning

Drømmestarten på Premier League var godt for både James og Solskjær, og Manchester United-troppen kan nå senke skuldrene noe inn mot lagets neste kamper.

Klubbens neste oppgjør er mot Wolverhampton mandag 19. august, før en rekke av kamper mot Crystal Palace, Southampton og Leicester venter.

Manchester United ligger på andreplass i Premier League etter ligaens første serierunde er ferdigspilt.