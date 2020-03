Daniel Sturridge utestengt fra fotball i fire måneder

Den engelske profilen utestenges fra all fotball frem til juni, og får en bot på 150.000 pund.

Saken oppdateres

Daniel Sturridge utestenges fra all fotball grunnet et brudd på FAs regelverk mot gambling. Det er BBC som igjen siterer det engelske fotballforbundet på at Sturridge nå utestenges.Det er også blitt bekreftet av FIFA at utestengelsen gjelder på verdensbasis, skriver The Telegraph.

30-åringen, som nylig fikk sin kontrakt kansellert med tyrkiske Trabzonspor, ble ilagt en utestengelse på seks uker sommeren 2019, hvorav fire av ukene ble suspendert. Dette var en dom FA valgte å anke.

Det skal i stor grad ha handlet om at Sturridge skal ha gitt informasjon rundt en mulig overgang til Sevilla i januar 2018. Denne informasjonen skal igjen ha blitt benyttet til gambling.

SkySports skriver at utestengelsen for Sturridge gjelder frem til 17. juni 2020, og etter at en uavhengig kommisjon fikk muligheten til å se på bevisene mot Sturridge er resultatene at han nå utestenges.

FA skal også ha bekreftet at de mener den første straffen var altfor snill, hvilket la grunnlag for hvorfor de ønsket å anke.

Sturridge dannet et fryktet spisspar med Luis Suárez i Liverpool, og hamret inn mål på bestilling i store deler av sin tid på Merseyside. Han mistet plassen mer og mer da Jürgen Klopp erstattet Brendan Rodgers, og forlot klubben da hans kontrakt gikk ut sommeren 2019.

Ferden gikk dermed videre til tyrkiske Trabzonspor, der han har dannet spisspar med norske Alexander Sørloth. Han endte på syv scoringer på 16 kamper før hans kontrakt i Tyrkia ble sagt opp.

Han står med åtte scoringer på 26 kamper for det engelske landslaget, og har representert og scoret for sin nasjon både i EM- og VM-sluttspill.