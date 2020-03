Daniele Ruganis gravide kjæreste: - Uendelig skremmende

Daniele Rugani og Michela Persico skulle annonsere at de venter barn da Juventus-stjernen fikk beskjed om at han hadde blitt smittet av koronaviruset.

Juventus-forsvarer Daniele Rugani ble den første Serie A-spilleren som testet positivt for konraviruset tidligere denne måneden.

Det skjedde i samme periode som Rugani og kjærresten Michela Persico ventet på den perfekte anledningen til å annonsere at de ventet barn.

- Uendelig skremmende

Persico legger ikke skjul på at hun er bekymret.

- Jeg er fire måneder på vei, så hva skjer nå? Jeg klarer ikke engang å snakke om det, men vi må bare vente og se. Jeg håper ikke viruset påvirker babyen. Doktorene har fortalt meg at det kommer til å gå bra, men sett deg selv i mine sko. Det er uendelig skremmende, sier Persico til magasinet Chi.

- Daniele og jeg ventet på det rette øyeblikket for å fortelle at vi ventet barn da han testet positivt. Det skulle være et gledens øyeblikk, men jeg er sikker på at vi kommer oss på beina igjen, sier hun videre.

Rugani: - Jeg har det bra

Juventus-stopperen Daniele Rugani snakket tidligere denne uken om hvordan han opplevde sykdommen og fortalte at han har det bra.

- Jeg har det bra. Jeg vil berolige alle sammen. Jeg har alltid hatt det bra. Jeg har ingen alvorlige symptomer. Jeg anser meg som heldig og håper saken min har vært nyttig for å bevissgjøre folk rundt alvoret av dette problemet, sa Rugani til Juventus TV.

Totalt har 2978 mennesker mistet livet som følge av koronaviruset i Italia - 475 av dem har gått bort det siste døgnet.