Danmark alene i Skandinavia med VAR i 2020 – utelukket i Allsvenskan

Heller ikke i Allsvenskan får dommerne hjelp av VAR neste sesong. Dermed er Danmark det eneste landet i Skandinavia med videoassistert dømming fra neste år.

Tidligere i år ble det klart at VAR tidligst kan innføres i den norske eliteserien fra sesongen 2021, selv om det ikke er satt noen dato.

Nå bekrefter generalsekretær Mats Enquist i det svenske fotballforbundet at det er «fullstendig urealistisk» å få innført videoassistert dømming fra neste sesong i den svenske elitedivisjonen Allsvenskan. Han vil heller ikke bekrefte at VAR faktisk kommer til å bli innført, men sier at saken nå utredes.

– Vi samler inn all fakta, hvordan dette skal tilrettelegges og hva det koster. Det store spørsmålet er jo om det er bra for sporten, sier Enquist i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

Han understreker at det svenske fotballforbundet kommer til å fatte en selvstendig beslutning rundt VAR og ikke la seg påvirke av at systemet nå innføres i flere land

– Det er ikke et enkelt svar på dette. I noen situasjoner har det (VAR) vært bra, mens det i andre situasjoner har vært katastrofalt, sier han.

I juni ble det klart at Danmark innfører VAR i Superligaen allerede fra neste sesong, og opplæring av dommerne er allerede i gang.

(©NTB)