Danmark slapp med skrekken - unngikk EM-flause

Verdensmesterne var nær full fiasko, men reddet så vidt håpet om avansement.

DANMARK - UNGARN 24-24:

De regjerende OL-vinnerne og verdensmesterne fra Danmark var i alvrolig trøbbel gjennom nesten hele kampen mot Ungarn i håndball-EM mandag kveld.

Etter nederlaget mot rivalen Island i åpningskampen var danskene var helt nødt til å unngå et nytt tap. Med ungarsk seier ville Danmark nemlig lide samme skjebne som stornasjonen Frankrike i Norges EM-gruppe: Å bli slått ut av mesterskapet allerede etter to kamper.

Mikkel Hansen og kompani greide seg unna et nytt forsmedelig nederlag med 24-24 og uavgjort. Dermed kan de fortsatt klare å ta seg til hovedrunden med seier over Russland i siste kamp, men er også avhengig av ungarsk tap mot Island.

- Det er voldsomt skuffende at et dansk landslag ikke kan slå Ungarn på hjemmebane i Malmö. Sorry, men det er jo hjemmebane i Malmö. At man ikke er klarer det er sinnssykt skuffende, konstaterte TV3s danske håndballekspert Joachim Boldsen etter kampslutt.

Etter 43 minutters spill kom danskene endelig à jour på stillingen 18-18. Det skjedde først og fremst takket være strålende målvaktsspill av Niklas Landin bakerst hos Danmark.

Sterk skytter



Men Ungarn lot seg ikke vippe av pinnen av at OL- og VM-vinnerne hadde kjempet seg tilbake i kampen. Særlig den venstrehendte skytteren Zsolt Balogh imponerte med flere smarte skudd som lurte Landin.

STREVDE VOLDSOMT: Danmark og Morten Olsen hadde kniven på strupen i mandagens EM-oppgjør mot Ungarn. Foto: (Reuters / TT / NTB scanpix)

Tekniske feil var et stort problem i Danmarks angrepsspill i den første omgangen, og det samme gjentok seg med drøyt ti minutter igjen av kampen. Ballen ble kastet bort da laget kunne utlignet til 21-21.

Isteden kontret Ungarn og skaffet både straffekast og en to minutters utvisning på storfavoritten i Malmö. Storscorer Balogh gjorde ingen feil og sendte inn sin fjerde scoring på rappen for ungarerne.

Samme økte til 23-21-ledelse de grønnkledde på et nytt straffekast like etterpå.

Sekunddrama



Med sju minutter igjen på matchuret kunne Balogh ha økt ledelsen fra sjumetersmerket igjen i et ungarsk undertallsspill. Da stoppet andremålvakt endelig Jannick Green endelig flyten til storskytteren.

Og det skulle vise seg å bli et meget viktig punkt i kampen. Danmark kom seg tilbake til 23-23 noen få ballvekslinger seinere. Og da det gjensto drøyt tre minutter sendte René Toft Hansen danskene foran, for aller første gang i kampen.

Ungarn utlignet til 24-24 da det gjensto halvannet minutt. I siste spilleminutt brukte danskene godt med tid før Mikkel Hansen gikk for avslutning. Den ble reddet, mens Hansen og Danmark mente seg snytt for straffe.

Etter ti avsluttende sekunder der Ungarn hadde ballen ebbet oppgjøret ut med ett poeng til hvert av lagene.

