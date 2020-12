Danmarks EM-håp lever – Frankrike og Russland imponerte

Frankrike og Russland spilte 28-28 i håndball-EMs beste kamp hittil. Begge lag er godt på vei mot semifinale, men Danmark har fortsatt sjansen.

Oppgjøret kom bare et snaut døgn etter at lagene var i aksjon sist. Både Russland og Frankrike har sju poeng etter fire kamper.

– Dette er det desidert beste jeg har sett i EM så langt, sa TV 3s Gunnar Pettersen om Russland etter 1.-omgangen.

Da ledet russerne 19-16. Det ble mye jevnere etter pause. Frankrike hadde mest kraft mot slutten, men Russland utlignet med seks sekunder igjen å spille.

Russerne har aldri vunnet EM og står med to finaletap. Det siste kom mot Frankrike for to år siden.

Danmark slo Sverige 24-22 etter en slitekamp og uten å imponere. Danskene er fortsatt med i kampen om en semifinaleplass.

Frankrike møter Sverige i sin siste kamp, mens Russland skal opp mot Danmark.

Før det møter danskene Spania.

