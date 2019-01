Danmarks håndballhelter hyllet på Rådhuspladsen

Rådhusplassen i København var fylt til trengsel da Danmarks nybakte verdensmestere i håndball lot seg hylle etter søndagens finaleseier mot Norge.

– Man trenger ikke å være kulturminister for å se at dere har enormt flotte bein, sterke armer og skarpe hjerner. Som lag har dere også varme hjerter, og det kan vi alle sammen merke, sa kultur- og idrettsminister Mette Bock i en tale til laget.

Spillerne var noe medtatt etter søndagens feiring, men gleden over VM-gullet og et mesterskap der det ble seier i hver eneste kamp var fortsatt fullt til stede.

– Jeg står og klyper meg i armen og lurer på om det er virkelig det som skjer rundt meg. Det er det, og det er helt vanvittig, sa playmaker Rasmus Lauge.

– Man blir litt tom for ord. Dette er en vanvittig mottakelse. Vi forsto at det var stort det som skjedde, og at folk så kampene våre, men at de møter opp mandag kveld på Rådhuspladsen for å hylle oss, det er fullstendig sinnssykt, sa målvakt Jannick Green.

Spillerne la ikke skjul på at det for det meste hadde vært flytende føde i feiringen som pågikk langt inn i morgentimene, og derfor var det kjærkomment da de berømte rådhuspannekakene kom på bordet.

– Holdt kjeft hvor er jeg sulten, sa landslagssjef Nikolaj Jacobsen mens han fullførte de siste intervjuer før også han kunne ta del i buffeten.

– Jeg prøvde å skru ned forventningene til oppmøtet noe. Det er jo en kald dag, og jeg tenkte at det kommer vel ikke så mange. Men det er helt vilt hvor mange som er her. Tusen takk til alle som gjør denne dagen enda mer spesiell, sa han før han stilte seg i pannekakekø.

(©NTB)