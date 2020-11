Danmarks håndballsjef lei av å vente på EM-svar: – På et tidspunkt kaster vi inn håndkleet

Situasjonen rundt håndball-EM for kvinner er fortsatt ikke avklart. Lederen for Danmarks håndballforbund er frustrert og legger press på den danske regjeringen.

Det er under to uker til mesterskapet etter planen skal starte. Per Bertelsen mener tiden er i ferd med å ebbe ut.

– På et tidspunkt må vi si: Vi kan godt holde EM på en ansvarlig måte basert på en koronaprotokoll som er betydelig tøffere enn det som kreves i Danmark, men vi klarte ikke å få politikerne til å hjelpe oss. Og derfor må vi kaste inn håndkleet, sier den danske håndballsjefen til Ekstra Bladet.

Det var ventet at danske myndigheter før helgen skulle ta endelig stilling til EM-spørsmålet, men det skjedde ikke. Opprinnelig skulle Danmark være arrangør sammen med Norge, men ble stående alene etter et norsk nei til å arrangere kamper i Trondheim.

Bertelsen hadde tidligere i uken sagt at fredag var absolutt siste frist til å få en avklaring.

– Spør kulturministeren i stedet, for vi har ikke noe nytt å melde. Vi får ingen antydninger. Vi venter på det samme som de siste dagene. Det skjer ingenting, sier Bertelsen og fortsetter:

– Det er fullstendig grotesk at mine folk har jobbet dag og natt, og nå sitter vi i et hjørne og venter på at noen skal kikke på noe som de fikk for en måned siden.

Danmarks kulturminister Joy Mogensen sier en kommentar at myndighetene jobber for fullt.

– Regjeringens holdning er at vi gjør alt hva vi kan for å finne en løsning. Det skal være helsemessig forsvarlig, sier Mogensen.

EM skal etter planen gå mellom 3. og 20. desember.

(©NTB)

Reklame Enormt Black Week-salg hos Oakley: Halv pris på bestselgere