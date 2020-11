Danmarks idrettsforbund krever grønt lys for håndball-EM

Danmarks idrettsforbund (DIF) sendte lørdag kveld en oppfordring til landets regjering om snarest å vende tommelen opp for håndball-EM.

Myndighetene nøler med å gi klarsignal til at Danmark kan avvikle hele sluttspillet for kvinner etter at Norge nylig sa fra seg sin del av mesterskapet.

– Jeg vil sende en kraftig og utvetydig oppfordring til politikere og myndigheter om å gi grønt lys slik at Danmark kan gjennomføre EM-sluttspillet for kvinner i desember, sier Danmarks idrettspresident Niels Nygaard.

Danmarks håndballforbund har utålmodig ventet på at politikerne godtar koronaprotokollen som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele arrangementet, og nå er fristen overskredet flere ganger. Håndballpresident Per Bertelsen har varslet at et styremøte søndag kan bli nødt til å si nei til EM.

Nygaard sier at DHF sammen med det europeiske håndballforbundet (EHF) har utarbeidet stramme smittevernregler.

– Retningslinjene er meget restriktive, og DHF har vært klar til å strekke seg langt om helsemyndighetene likevel har betenkeligheter. Vi har vanskelig for å forstå at det likevel ennå ikke er gitt klarsignal, sier han.

(©NTB)

