Danmarks keeperhelt etter VM-gullet: – Å stoppe Myrhol var nøkkelen

Danmarks håndballherrer høvlet over Norge i søndagens VM-finale. Et sentralt grep i den danske taktikken var å ufarliggjøre Bjarte Myrhol.

Det fortalte supermålvakten Niklas Landin etter Danmarks 31-22-seier i Boxen i Herning. Myrhol storspilte da Norge senket Tyskland i Hamburg i fredagens semifinale, og det hadde selvsagt danskene bitt seg merke i.

En viktig del av Danmarks forberedelser gikk derfor ut på å stoppe Norges robuste kaptein. Heller ikke Sander Sagosen greide å spille en stor rolle i VM-finalen.

– Myrhol fikk ikke en sjanse, og det ble en stor nøkkel til seieren. Han var ellers «on fire» i semifinalen. Sagosen fikk vi også holdt gode nede, sa Landin.

Norge fikk en fin start på finalen, men danskene fikk raskt overtaket på hjemmebane. Ved pause ledet de 18-11, og forspranget bare økte i annen omgang.

– Det var på grunn av vårt gode angrepspill, og derfor trengte vi ikke å foreta oss like mye i forsvar. Vi ødela Norges spill, mente Landin.

VM-gullet er Danmarks første innen herrehåndball. Landet var tapende finalist i 1967, 2011 og 2013. Med triumfen er pokalskapet komplett. Danskene har tidligere vunnet EM to ganger, mens det i 2016 ble OL-gull.

Sander Sagosen var nedbrutt etter at Danmark hadde utklasset Norge, men ser en ny sjanse i EM neste år.

Norge er da med i europamesterskapet delvis på hjemmebane. Puljespillet går i Sagosens hjemby Trondheim.

– Vi er så nær nå at det bare er litt småjusteringer som skal til. Vi må treffe litt bedre på finaledagene, sier Sagosen til NTB på spørsmål om hva som trengs for å ta et steg opp neste år.

Norge var med på 8-10 etter 19 minutter. Så gikk toget.

– Jeg er skuffet. Det må vi få lov til å være også. Slik er toppidrett. Vi har kjempet i to og en halv uke for å kunne stå på toppen. Når vi er et lite hårstrå unna, så er det tungt.

– Vi blir straffet hardt på feil vi gjør i angrep. De får springe kontringer på oss. Vi scorer for lite. Det er vel der det henger. Men vi må ta av oss hatten for Danmark. De var det beste laget gjennom hele turneringen, sier Sagosen.