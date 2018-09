Danmarks sølvtrener overtar Sveits

Nils Nielsen, som i fjor ledet Danmark til et sensasjonelt sølv i fotball-EM for kvinner, er ansatt som ny landslagssjef for de sveitsiske kvinnene.

46-åringen sluttet overraskende som Danmarks landslagssjef etter det suksessrike sluttspillet i Nederland i fjor sommer. Nå er det klart at han etterfølger Martina Voss-Tecklenburg når hun etter toeromspillet i VM-kvalifiseringen avslutter sin jobb i Sveits for å bli Tysklands nye landslagssjef.

Nielsen tiltrer i jobben 1. desember og leder altså ikke Sveits dersom laget skulle møte Danmark i finalen i toeromspillet i november.

Sveits så ut til å skulle løse VM-billett som gruppevinner, men snublet i siste runde og ble passert av Skottland. Laget møter Belgia i to semifinaler i oktober. Den andre semifinalen er et revansjoppgjør for fjorårets EM-finale mellom Nederland og Danmark.

Det er altså høyst usikkert om Nielsen overtar et VM-klart lag i desember, men han har uansett sagt ja til sveitserne.

– Han kan vise til flotte resultater i fotball for kvinner, både i utvikling av lag og i oppnåelse av resultater, sier sportsdirektør Laurent Prince i Sveits' fotballforbund.

