Danmarks trener møter fire av sine egne spillere mot Norge

- Jeg har litt deilig «inside» fra spillerne i Esbjerg, sier Danmarks landslagssjef Jesper Jensen før semifinalen mot Norge.

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen står overfor en spesiell oppgave. Til daglig er 43-åringen trener for Team Esbjerg, med de norske landslagsspillerne Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen og Kristine Breistøl i stallen.

Fredag står den samme gjengen på motsatt banehalvdel, klare for å frarøve sin egen klubbtrener muligheten til å vinne EM-gull på hjemmebane.

- Har fått info om det norske landslaget

På en pressekonferanse i forkant av det skandinaviske semifinaleoppgjøret sier Jensen at han i klubbhverdagen har forhørt seg med de norske spillerne, om hvordan de jobber på landslaget.



- Vi har forsøkt å kopiere og forbedre noen av de tingene Norge gjør. Og jeg har litt deilig «inside» fra spillere i Esbjerg, om hvordan ting foregår på det norske landslaget, om hvor dyktig og seriøse man er. Det har vi prøvd å lære av, akkurat om Norge sikkert prøver å lære av Danmark på noen punkter, sier Jensen.

Danmark- og Team Esbjerg-treneren legger ikke skjul på at han liker den ekstra spenningen som bygges opp rundt de tette båndene mellom lagene.

- Det er fett. Det liker jeg. Jeg har selvfølgelig kjennskap til en del spillere vi har spilt mot i Champions League, så har jeg inngående kjennskap til spillerne fra Norge, og de har også inngående kjennskap til meg. Jeg tror vi har litt informasjon som vi kan bruke mot hverandre, mener Jensen.

Børstet støvet av Malm Frafjord

På julaften i 2018, drøye sju måneder etter at hun egentlig hadde lagt opp, ble Marit Malm Frafjord presentert som Team Esbjerg-spiller, etter at Jensen hadde tatt kontakt.

Hva klubbtreneren har hentet av inspirasjon fra det norske laget hevder Norges forsvarskjempe at hun ikke er 100 prosent sikker på, men hun har likevel en teori.

- Fysisk trening har det norske landslaget vært veldig god på lenge, så jeg kan godt se for meg at det er et eller annet der. Også har vi veldig mye fokus på forsvar i Esbjerg, og det ser man at det er en del klubblag som ikke har. Det har også det norske laget hatt i mange år, så det kan være to gode bud, sier Malm Frafjord til Nettavisen.

- Du frykter ikke at Jepser Jensen vet litt vel mye om det norske laget?

- Nei, det gjør jeg ikke. De har helt sikkert alle våre kamper i mesterskapet, og vi har sett alle kampene deres. Vi har spilt mot dem tre ganger i høst, så vi kjenner hverandre godt. Taktikken skal legges, men det blir opp til spillerne på banen å prøve å gjennomføre det vi planlegger, så får vi håpe at vi har bedre spillere enn Danmark.

Hyller Norges forsvarssjef

Jensen bruker store ord når han snakker om den norske forsvarssjefen.

- Marit er først og fremst et fint menneske. I Esbjerg er hun til stor hjelp for meg som en leder i gruppen med spillere. I tillegg er hun en av de beste forsvarsspillerne i verden og god til å plassere seg. Hun spiller veldig smart, mener Jensen.

Han bedyrer at han ikke angrer på at han fikk 35-åringen tilbake på håndballbanen, selv om det kan koste ham og Danmark dyrt fredag kveld.

- Nei, jeg går ut fra at hun betaler noen prosent tilbake og lar oss vinne på fredag. Hvis man gir litt, skal man også få litt tilbake, fleiper Danmarks landslagstrener.

Avkast i kampen mellom Norge og Danmark er klokken 20.30 fredag kveld, og kampen ser du på TV 3.

