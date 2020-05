Danny Rose kritisk til Premier League-oppstart: - Vi behandles som lab-rotter

- Jeg risikerer min helse for at mennesker skal underholdes, uttaler Newcastle-spiller Danny Rose.

Premier League satser på å være tilbake i spill 12. juni. Tirsdag vendte klubbene tilbake til trening samme dag som det ble bekreftet at seks personer fra tre ulike klubber har testet positivt for korona-viruset.

Danny Rose som er utlånt fra Tottenham til Newcastle har tidligere vært kritisk til at fotballen skal vende tilbake samtidig som pandemien fremdeles står på for fullt i England. Tirsdag uttalte han seg på ny.

- Jeg lengter etter å spille fotball igjen. Jeg vet at det finnes folk som lider mer enn hva jeg gjør under denne pandemien, så jeg vil ikke fremstå som den som klager. Men faktum er at folk foreslår at vi skal vendte tilbake til fotballen. Det er som om vi behandles som lab-rotter, at vi skal vende tilbake for å se om det fungerer eller ikke, sier Rose til podkasten Lockdown Tactics.

Les også: «Alle» flopper med dette tallet: Nå har United-legenden funnet en verdig kandidat

- Det vil jeg ikke gjøre

Rose fortsetter å snakke om situasjonen som Premier League-spillerne nå blir satt i.

- Jeg kan tenke meg at folk der hjemme sier at vi tjener så mye penger og at det er derfor vi burde vende tilbake. Men jeg kan risikere min egen helse for at mennesker skal underholdes, og det vil jeg ikke gjøre, fortsetter backen.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Rose uttalte seg også kritisk forrige uke da han lot seg hisse opp over at flere presset på for å starte opp ligaen igjen.

I en videosending på Instagram reagerte Premier League-profilen voldsomt på hastverket man tilsynelatende har for å få startet ligaen igjen.

- Det er en jævla vits. Jeg skal ikke lyve, sa Rose da.

Han forklarer at han reagerer på myndighetenes holdning.

- Myndighetene sier at vi må få tilbake fotballen for å løfte nasjonens moral. Jeg gir blanke faen i nasjonens moral, forteller Rose.

Tirsdag opplyste Premier League at 748 personer har blitt testet for korona. De positive prøvene stammer fra tre klubber, men Premier League vil ikke opplyse hvilke klubber det dreier seg om eller hvem som avga de positive prøvene.

Burnleys assisterende manager Ian Woan er blant dem som har testet positivt. Det ble også understreket at han er symptomfri.

I gang med treninger

Noen klubber, blant dem Manchester United, har offentliggjort at alle testene var negative.

De seks smittede vil nå gå i hjemmeisolasjon i en uke. De må holde seg unna klubbenes treningsanlegg og andre fasiliteter.

Det lave antallet positive prøver tolkes som gode nyheter for Premier Leagues planer om å komme i gang med full trening og fullføre sesongen.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

Premier League-klubbenes spillere og støtteapparat skal testes igjen senere i uka. Ligaen opplyser at den vil informere om testresultatene på samme måte ved alle senere omganger med testing.

Premier League-lagene ble mandag enige om å trappe opp treningen. Det er nå tillatt med trening i mindre grupper med sosial distanse. En del lag var i aksjon tirsdag, mens Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag er tilbake på treningsfeltet først onsdag.

Senere er det planlagt flere nye opptrappinger av trening. De siste ukene før kampstart blir det full trening med kontakt.

92 kamper gjenstår i sesongen. Det er meningen å starte opp igjen i midten av juni med kamper for tomme tribuner.